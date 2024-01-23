Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Замкнули провода: автомобиль загорелся на трассе в ВКО (видео)

Опубликовано:

Полицейский тушит загоревшийся автомобиль
На трассе загорелся автомобиль. Фото: instagram/eastkazpolice

Из-за замыкания проводов автомобиль загорелся прямо на трассе в ВКО. Тушили возгорание полицейские, патрулировавшие автодорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Видео с тушением автомобиля опубликовано в Instagram регионального департамента полиции. Отмечается, что предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводов.

Инцидент произошел на 43 километре трассы Усть-Каменогорск-Алтай, когда внимание инспекторов полиции - капитана Алмаса Нуриева и старшего лейтенанта полиции Еркина Кадырова привлекла припарковавшаяся на обочине машина Мitsubishi.

"Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом", - говорится в сообщении ведомства под видео.

Сообщается, что локализовать пламя полицейским удалось до приезда пожарных.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда автомобиль загорелся на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Жертв и пострадавших нет.

Также в конце декабря прошлого года в Астане загорелся автомобиль с мужчиной внутри. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057132-zamknuli-provoda-avtomobil-zagorelsya-na-trasse-v-vko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.