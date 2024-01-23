Замкнули провода: автомобиль загорелся на трассе в ВКО (видео)
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Из-за замыкания проводов автомобиль загорелся прямо на трассе в ВКО. Тушили возгорание полицейские, патрулировавшие автодорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Видео с тушением автомобиля опубликовано в Instagram регионального департамента полиции. Отмечается, что предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводов.
Инцидент произошел на 43 километре трассы Усть-Каменогорск-Алтай, когда внимание инспекторов полиции - капитана Алмаса Нуриева и старшего лейтенанта полиции Еркина Кадырова привлекла припарковавшаяся на обочине машина Мitsubishi.
"Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом", - говорится в сообщении ведомства под видео.
Сообщается, что локализовать пламя полицейским удалось до приезда пожарных.
Напомним, ранее мы писали о случае, когда автомобиль загорелся на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Жертв и пострадавших нет.
Также в конце декабря прошлого года в Астане загорелся автомобиль с мужчиной внутри. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.
По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:
- немедленно сообщить водителю о возгорании;
- остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
- покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057132-zamknuli-provoda-avtomobil-zagorelsya-na-trasse-v-vko-video/