Замкнули провода: автомобиль загорелся на трассе в ВКО (видео)

Из-за замыкания проводов автомобиль загорелся прямо на трассе в ВКО. Тушили возгорание полицейские, патрулировавшие автодорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Видео с тушением автомобиля опубликовано в Instagram регионального департамента полиции. Отмечается, что предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводов.

Инцидент произошел на 43 километре трассы Усть-Каменогорск-Алтай, когда внимание инспекторов полиции - капитана Алмаса Нуриева и старшего лейтенанта полиции Еркина Кадырова привлекла припарковавшаяся на обочине машина Мitsubishi.

"Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом", - говорится в сообщении ведомства под видео.

Сообщается, что локализовать пламя полицейским удалось до приезда пожарных.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда автомобиль загорелся на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Жертв и пострадавших нет.

Также в конце декабря прошлого года в Астане загорелся автомобиль с мужчиной внутри. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо: