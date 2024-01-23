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О самолетах с проблемным двигателем высказались в Air Astana

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Авиакомпания Air Astana прокомментировала ситуацию с проверкой двигателей P&W, у которых ранее выявили проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Air Astana на ранних этапах приняла меры по устранению и снижению воздействия технических проблем с двигателями PW1100 на операционную деятельность авиакомпании.

"Прошлой осенью во флоте Air Astana под условия проверки попал один двигатель P&W, и авиакомпания своевременно его заменила. По настоящее время поставлено пять двигателей в качестве запасных, ожидается прибытие шестого, и ведутся переговоры по аренде дополнительных двигателей", говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проблема с двигателями P&W затронула флот семейства A320NEO.

"Группа Air Astana в дополнение к ранее запланированным поставкам самолетов данного типа, в прошлом году приобрела два самолета A320(CEO) и планирует приобрести дополнительно пять аналогичных типов воздушных судов в ближайшее время. Эти меры помогут минимизировать воздействие на расписание группы компаний Air Astana, сохраняя высокий уровень безопасности полетов", отметил авиаперевозчик.

Летом в СМИ появилась информация о том, что американский двигателестроитель отзывает 1200 новейших авиационных двигателей PW1100G.

Авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Отметим, на днях авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana и стала самостоятельным юрлицом. Вскоре компания должна получить свой собственный сертификат эксплуатанта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057052-o-samoletah-s-problemnym-dvigatelem-vyskazalis-v-air-astana/

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