Безопасно ли ехать на АЗС при землетрясении, рассказал сейсмолог из Алматы
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Руководитель Национального научного центр сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, безопасно ли ехать на АЗС при землетрясении, передает NUR.KZ.
Спикеру задали вопрос - насколько безопасно было ехать на заправки при землетрясении, как это сделали многие жители города.
"Не дай бог, условно, произошло разрушительное землетрясение, вторичные факторы - взрывы, пожары. Наши граждане не доверяют официальным источникам. Нам ближе, когда сосед… (предоставляет информацию о землетрясении - прим. ред.).
Призываю доверять официальным источникам: пусть это будет ДЧС, службы спасения, местный исполнительный орган (акимат - прим. ред.). Мы призываем, чтобы наши граждане начинали с себя при действиях во время землетрясения - доверять источникам информации официальным", - сообщил он.
Напомним, в Алматы образовались очереди на АЗС после случившегося в городе землетрясения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056988-bezopasno-li-ehat-na-azs-pri-zemletryasenii-rasskazal-seysmolog-iz-almaty/