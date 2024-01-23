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Безопасно ли ехать на АЗС при землетрясении, рассказал сейсмолог из Алматы

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Пробки в Алматы после землетрясения
Пробки в Алматы после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель Национального научного центр сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, безопасно ли ехать на АЗС при землетрясении, передает NUR.KZ.

Спикеру задали вопрос - насколько безопасно было ехать на заправки при землетрясении, как это сделали многие жители города.

"Не дай бог, условно, произошло разрушительное землетрясение, вторичные факторы - взрывы, пожары. Наши граждане не доверяют официальным источникам. Нам ближе, когда сосед… (предоставляет информацию о землетрясении - прим. ред.).

Призываю доверять официальным источникам: пусть это будет ДЧС, службы спасения, местный исполнительный орган (акимат - прим. ред.). Мы призываем, чтобы наши граждане начинали с себя при действиях во время землетрясения - доверять источникам информации официальным", - сообщил он.

Напомним, в Алматы образовались очереди на АЗС после случившегося в городе землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056988-bezopasno-li-ehat-na-azs-pri-zemletryasenii-rasskazal-seysmolog-iz-almaty/

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