Продажа гнилого картофеля "из Стабфонда" вызвала негодование у жителей Уральска

Жители Уральска возмутились качеством картофеля, который продается в супермаркетах города с надписью "из Стабфонда", передает портал "Мой город".

По словам местных жителей, килограмм картофеля реализуется по 116 тенге.

"Цены конечно радуют, 116 тенге за кило картофеля. Но качество оставляет желать лучшего. Весь картофель порезанный, много гнилья. Условно, купить килограмм овощей и часть просто выбросить в мусорное ведро, получается совсем не выгодно. Да еще вывеска, что это продукт из Стабфонда. Для кого они закупают такие овощи? Для людей? Закупают-то на государственные деньги. Почему такое отношение к нам?" – возмутилась жительница Уральска.

В свою очередь директор департамента по управлению Стабилизационным фондом в ЗКО Мейрбек Нуркен заявил, что овощи, продаваемые в супермаркетах не из Стабфонда.

"По картофелю у нас заключены контракты с компанией Baystone из села Январцево, КХ "Руслан" из села Макарово – это наши местные товаропроизводители. На данный момент у нас есть картофель по 85 тенге. Его мы поставляем в районы области. Цены приемлемые. Baystone реализует картофель, лук и морковь без нашего участия. А то, что наименование в супермаркете будто это из Стабфонда, ошибка предпринимателей и магазина. Сейчас эту надпись убрали, чтобы не вводить людей в заблуждение. Это не наш картофель!", – пояснил он.

Мейрбек Нуркен добавил, что в настоящее время из Стабфонда на рынок поставляют рис первого сорта, яйца куриные и подсолнечное масло.

Напомним, летом 2022 года картофель для стабфонда на 132 млн тенге обменяли на две машины в ЗКО. Представители Антикоррупционной службы региона заподозрили сотрудников социально-предпринимательской корпорации "Акжайык" в неэффективном использовании бюджетных средств.

В то же время Касым-Жомарт Токаев раскритиковал деятельность стабфондов страны.