Картофель для стабфонда на 132 млн тенге обменяли на две машины в ЗКО

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Представители Антикоррупционной службы из Западно-Казахстанской области заподозрили сотрудников социально-предпринимательской корпорации "Акжайык" в неэффективном использовании бюджетных средств, передает портал "Мой город".

Как заявил руководитель Управления превенции Антикоррупционной службы по ЗКО Биржан Хайруллин, сотрудники СПК "Акжайык" не проводили анализ внутреннего рынка региона и рынков продукции агропромышленного комплекса.

По его словам, они ориентируются лишь на усредненные сведения органов статистики.

"Отмечаются факты неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на формирование регионального стабфонда. А именно – не исполнены договорные обязательства на поставку картофеля в рамках форвардных договоров (покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества на определенную дату в будущем) по стабилизационному фонду", – сообщил чиновник.

Как отметил Хайруллин, с 2018 по 2021 годы срывались поставки картофеля общим объемом 1 500 тонн на общую сумму 132 миллиона тенге.

"Вместо овоща бюджетные деньги возвращали предприятию по принципу бартера и взаимозачета в виде двух иномарок Hyundai Accent и Toyota Camry. Оценка стоимости автомобиля определялась частной оценочной компанией. Таким образом, в обороте предприятия в период с 2017 по 2019 год находились бюджетные средства, предназначенные для формирования и использования стабилизационного фонда", – добавил он.

Исполнительный директор СПК "Акжайык" Мейрбек Нуркен пояснил, что в 2022 году корпорации выделили 1,2 млрд тенге, а позже – еще 500 млн тенге. Он подчеркнул, что форвардные договоры были исполнены.

"Форвардные договоры были заключены, по всем отработали. Осталось ТОО "Батыс ет логистик", с которым в 2019 году был заключен договор на 100 миллионов тенге. Мы подавали заявку на 30 миллионов тенге, чтобы предприятие поставляло мясо по 1 500 тенге. Получается, 70 миллионов тенге они нам не вернули.

Второй договор – без обязательств, третье лицо гарантирует нам, что он поставит продукцию. Сейчас сотрудники ДЭР завели уголовное дело в отношении этого предпринимателя.

Что касается СПК "Рубежинский", то в связи с финансовыми трудностями этого предпринимателя было принято решение обменяться машинами. По данному факту антикоррупционная служба рассмотрела это дело и нарушений не обнаружила", – заявил Нуркен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980974-kartofel-dlya-stabfonda-na-132-mln-tenge-obmenyali-na-dve-mashiny-v-zko/