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ДЧС обратился к алматинцам (видео)

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Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы
Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы. Фото: очевидцы/NUR.KZ

Алматинцев призвали соблюдать спокойствие. Обстановка в городе спокойная, отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данным на 2 часа 08 минут, обстановка по городу спокойная. Еще раз призываем опираться на сведения официальных источников ДЧС города Алматы", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время развернут штаб под руководством акима Ерболата Досаева. Во всех школах и детсадах города открыты пункты приема населения.

Также работает горячая линия по номерам +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

Ранее полиция призвала горожан не сеять панику и страх, а также помнить об ответственности за распространение ложных сведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056900-dchs-obratilsya-k-almatintsam-video/

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