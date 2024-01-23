ДЧС обратился к алматинцам (видео)

Алматинцев призвали соблюдать спокойствие. Обстановка в городе спокойная, отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данным на 2 часа 08 минут, обстановка по городу спокойная. Еще раз призываем опираться на сведения официальных источников ДЧС города Алматы", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время развернут штаб под руководством акима Ерболата Досаева. Во всех школах и детсадах города открыты пункты приема населения.

Также работает горячая линия по номерам +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

Ранее полиция призвала горожан не сеять панику и страх, а также помнить об ответственности за распространение ложных сведений.