"Покидая свои дома, запирайте двери": полиция обратилась к жителям Алматы

Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции.

С целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.

Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери", - говорится в сообщении ДП в Телеграм.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Также в соцсетях распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются якобы повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи.