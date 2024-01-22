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Работал в маске из фильма "Крик": шутку водителя автобуса не оценили в Усть-Каменогорске (видео)

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Водитель автобуса в маске
Водитель автобуса в маске. Кадр из видео: instagram/gde_novosti_uka

В Усть-Каменогорске не оценили шутку и уволили водителя автобуса, который работал в маске "лицо призрака" из фильма ужасов "Крик", передает Yknews.kz

Как сообщает региональное издание, очевидцы распространили в соцсетях видео с водителем, который был за рулем автобуса в маске из фильма "Крик".

Мнения горожан касательно поступка водителя разделились. Кто-то писал, что водителя общественного транспорта могут испугаться дети. Другие - что водитель в такой маске может отвлечь других участников дорожного движения. Некоторые пользователи поддержали шутку водителя.

Однако в компании, где работает водитель автобуса, не оценили такой юмор.

"По данным перевозчика, данный водитель уволен за непристойное поведение", - сообщили в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что водитель автобуса в данной ситуации не нарушил ПДД, поэтому привлекать его к ответственности не будут.

Ранее мы сообщали о том, что водителя автобуса наказали за просмотр видео за рулем в Астане. В полиции отметили, что нарушителем оказался 56-летний водитель. За свой проступок он был привлечен к административной ответственности.

Также мы писали о случае в Кокшетау, когда в водителя автобуса брызнули перцовым баллончиком. Отмечается, что в ходе словесной перепалки между водителем и пассажиром последний брызнул перцовым баллончиком и скрылся в неизвестном направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056837-rabotal-v-maske-iz-filma-krik-shutku-voditelya-avtobusa-ne-otsenili-v-ust-kamenogorske-video/

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