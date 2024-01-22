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Пентхаус за 51 млн тенге продает аэропорт Астаны

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Дом, в котором продается пентхаус
Дом, в котором продается пентхаус. Фото: e-auction.gosreestr.kz/

Пятикомнатный пентхаус продает международный аэропорт Астаны. Такой лот появился на электронной торговой площадке, передает корреспондент NUR.KZ.

В описании указывается, что пентхаус имеет пять комнат и площадь в 130,7 квадратов. Он находится в чистовой отделке и располагается на улице Сейфуллина в Алматинском районе столицы.

Балансодержателем объекта значится АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Отмечается, что аукцион проводится на повышение цены, а стартовая стоимость квартиры составляет 51 304 000 тенге. Необходим гарантийный взнос 7 695 600 тенге. Прием заявок продлится до 25 января, после чего начнутся торги.

В пресс-службе аэропорта прокомментировали объявление.

"Во исполнение приговора районного суда № 2 Есильского района города Нур-Султан (ныне Астана - прим.ред.) от 16.06.2021 года указанная квартира передана АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" в счет возмещения материального ущерба, взысканного приговором суда (в отношении дела Бабашевой).

Решением правления было принято решение о продаже имущества, переданного на баланс, приговором суда в пользу аэропорта", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Астаны передадут в операционное управление компании из ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056821-penthaus-za-51-mln-tenge-prodaet-aeroport-astany/

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