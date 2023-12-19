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Телевидение и радио отключат в Казахстане на один день

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Пульт от телевизора
Пульт от телевизора. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане в субботу, 23 декабря, почти на весь день отключат телевидение и радио, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу AO "Казтелерадио".

Как сообщает AO "Казтелерадио", 23 декабря в период с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования вего технологического комплекса.

Кроме того, компанией будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В этой связи, уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени.

Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в AO "Казтелерадио".

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на сайте, – это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним, ранее плановые профилактические работы, из-за которых было отключено телевидение и радио, проводились в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051499-televidenie-i-radio-otklyuchat-v-kazahstane-na-odin-den/

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