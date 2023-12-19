Телевидение и радио отключат в Казахстане на один день

В Казахстане в субботу, 23 декабря, почти на весь день отключат телевидение и радио, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу AO "Казтелерадио".

Как сообщает AO "Казтелерадио", 23 декабря в период с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования вего технологического комплекса.

Кроме того, компанией будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В этой связи, уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени.

Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в AO "Казтелерадио".

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на сайте, – это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним, ранее плановые профилактические работы, из-за которых было отключено телевидение и радио, проводились в ноябре.