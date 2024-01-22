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30 лет независимости Казахстана

"Поддерживаю ужесточение": Токаев высказался о проблеме бытового насилия в Казахстане

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Женщина плачет на диване
Бытовое насилие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания коллегии МВД РК заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

"Как вы знаете, я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время. Министерству внутренних дел нужно заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы.

Следует учесть все проблемы, имевшиеся ранее в правоприменительной практике. Кроме того, остро нуждается в обновлении система защиты прав несовершеннолетних. К этой работе правительству надо подойти обстоятельно, привлечь к ней институты гражданского общества и экспертов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он полагает, что необходимо реализовать на практике ключевые принципы сервисной модели полиции. Это, в первую очередь, умение слышать запросы общества и оперативно реагировать на них.

"Важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества. Уверен, опора на инициативных и неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям", – заявил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056797-podderzhivayu-uzhestochenie-tokaev-vyskazalsya-o-probleme-bytovogo-nasiliya-v-kazahstane/

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