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Казахстанцы столкнулись с проблемой при покупке билетов на поезд на март

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Пассажиры поезда
Пассажиры. Иллюстративное фото: АО "НК "КТЖ"

Казахстанцы, которые планировали купить билет на поезд на март, столкнулись с проблемой. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает NUR.KZ.

Жители Казахстана не могут приобрести билеты на поезд на конец февраля и начало марта. На сайте "Қазақстан темір жолы" при выборе в качестве даты отправления 29 февраля или первых дней марта билеты не отображаются.

Скриншот
Отсутствие билетов на 29 февраля. Скриншот: NUR.KZ

Скриншот
Отсутствие билетов на начало марта. Скриншот: NUR.KZ

Ситуацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании.

"В данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год.

Продажа ж/д билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года.

Продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру 1433", – сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%.

Позже информацию о повышении цен на билеты на поезда в Казахстане объяснил нацперевозчик.

"АО "Пассажирские перевозки" являясь Национальным перевозчиком, отмечает, что по социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный проезд повышался в этом году один раз – на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен", – заявили в компании.

Добавим, что АО "НК ҚТЖ", по информации на сайте, – это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети РК, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056717-kazahstantsy-stolknulis-s-problemoy-pri-pokupke-biletov-na-poezd-na-mart/

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