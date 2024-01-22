Видео со "сносом" древней мечети взбудоражило шымкентцев

Жителей Шымкента взбудоражило распространившееся в Сети видео, на котором запечатлен снос пристройки на территории древней мечети Кошкар-ата. В управлении архитектуры и градостроительства прокомментировали произошедшее, передает Otyrar.kz.

В социальных сетях распространилось видео, на котором показан снос пристройки древней мечети Кошкар-ата в Шымкенте.

Этот мавзолей имеет особую ценность. Он был возведен в середине XIX века. Над сооружением работали лучшие мастера из Ферганы.

В управлении архитектуры и градостроительства города дали комментарий о проходящих работах. Жителей Шымкента заверили, что сносить саму мечеть никто не собирается. Происходит лишь демонтаж пристройки.

"По вопросу сноса мечети информируем вас о том, что мечеть не подлежит сносу. Осуществляется снос пристройки с навесом на территории мечети согласно поданному заявлению руководства мечети", - пояснили в ведомстве.

В декабре прошлого года незаконно строившийся ЖК начали сносить в Алматы. По решению суда под снос попал жилой комплекс KHAN, который возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

А осенью сообщалось, что в Астане начали сносить ЖК "Коктобе", строительство которого также велось без разрешительных документов. На застройщика составили четыре административных протокола.

В Актау по решению суда снесли таунхаус в жилом массиве. Здание было построено незаконно. В отношении застройщика были приняты меры административного воздействия.