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Проглотил обломок от входной двери: врачам удалось спасти 11-месячного ребенка в Мангистау

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Извлеченное из горла ребенка инородное тело
Извлеченное из горла ребенка инородное тело: пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области

В Мангистау врачи спасли 11-месячного ребенка, который проглотил инородное тело. Как выяснилоcь позже, это был обломок входной двери, передает Lada.kz.

Инцидент произошел в селе Болашак в Каракиянском районе. Врачам удалось спасти 11-месячного ребенка, у которого в органах дыхания застрял инородный предмет.

Отмечается, что неладное почувствовали родители, когда у ребенка сперва появились признаки одышки, а потом он и вовсе начал синеть. Они сразу же обратились к единственной медсестре села Болашак, которая оказала первую помощь. Однако извлечь инородное тело, находившееся в горле, ей не удалось.

"Родители 11-месячного ребенка позвонили и попросили срочно приехать домой. Это уже было поздно вечером. Сразу оказала первую помощь. Вспомнила, как наши врачи говорили, что в таких ситуациях ребенку надо дать выпить масло. Ребенку стало немного легче.

Однако инородное тело, находившееся в горле, так и не вышло. Через три часа мы с родителем на скорой помощи прибыли в Жанаозен", - рассказала медсестра Аннуза Кадырова.

Ребенок был экстренно доставлен в городскую больницу.

"Малыш был беспокоен, у него появились признаки рвоты. По словам матери, по дороге в больницу он синел и задыхался. В ходе рентгенографии инородного тела обнаружено не было. Затем малыша осмотрел лор-врач, который с помощью катетера "Фолея" в верхней трети части пищевода выявил и извлек инородное тело.

По словам родителей, ребенок надкусил и проглотил обломок от входной двери. В течение суток малыш находился под хирургическим контролем. После улучшения состояния родителей и ребенка отправили домой. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает", - рассказал врач-хирург Жанаозенской городской многопрофильной больницы Максат Унайбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056582-proglotil-oblomok-ot-vhodnoy-dveri-vracham-udalos-spasti-11-mesyachnogo-rebenka-v-mangistau/

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