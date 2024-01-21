Проглотил обломок от входной двери: врачам удалось спасти 11-месячного ребенка в Мангистау

В Мангистау врачи спасли 11-месячного ребенка, который проглотил инородное тело. Как выяснилоcь позже, это был обломок входной двери, передает Lada.kz.

Инцидент произошел в селе Болашак в Каракиянском районе. Врачам удалось спасти 11-месячного ребенка, у которого в органах дыхания застрял инородный предмет.

Отмечается, что неладное почувствовали родители, когда у ребенка сперва появились признаки одышки, а потом он и вовсе начал синеть. Они сразу же обратились к единственной медсестре села Болашак, которая оказала первую помощь. Однако извлечь инородное тело, находившееся в горле, ей не удалось.

"Родители 11-месячного ребенка позвонили и попросили срочно приехать домой. Это уже было поздно вечером. Сразу оказала первую помощь. Вспомнила, как наши врачи говорили, что в таких ситуациях ребенку надо дать выпить масло. Ребенку стало немного легче.

Однако инородное тело, находившееся в горле, так и не вышло. Через три часа мы с родителем на скорой помощи прибыли в Жанаозен", - рассказала медсестра Аннуза Кадырова.

Ребенок был экстренно доставлен в городскую больницу.

"Малыш был беспокоен, у него появились признаки рвоты. По словам матери, по дороге в больницу он синел и задыхался. В ходе рентгенографии инородного тела обнаружено не было. Затем малыша осмотрел лор-врач, который с помощью катетера "Фолея" в верхней трети части пищевода выявил и извлек инородное тело.

По словам родителей, ребенок надкусил и проглотил обломок от входной двери. В течение суток малыш находился под хирургическим контролем. После улучшения состояния родителей и ребенка отправили домой. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает", - рассказал врач-хирург Жанаозенской городской многопрофильной больницы Максат Унайбаев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Усть-Каменогорске годовалый малыш проглотил кольцо. И пока карета скорой ехала на вызов, помощь по телефону оказал диспетчер станции скорой медпомощи.

В октябре прошлого года мы писали о случае в Жамбылской области, где ребенок проглотил соску, и его пришлось прооперировать.

В июне мы рассказывали историю семьи из Алматы, в которой маленький ребенок проглотил марганцовку, после чего утратил возможность есть и дышать без трубок.

Врачи рекомендуют при возникновении такой ситуации немедленно везти пострадавшего в медицинское учреждение.

Также рекомендуется не давать детям предметы, которые они могут проглотить, не играть с мелкими предметами и следить за детьми.