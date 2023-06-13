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Ребенок не может есть и дышать без трубок после того, как проглотил марганцовку в Алматы

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Алихан с мамой
Алихан с мамой. Фото: из личного архива

Новость о том, что в семье Бисенгалиевых родится первенец, обработала всех. Родители даже сделали модную гендер-пати, мальчик родился здоровым, но через год случилось несчастье, передает NUR.KZ.

Алихан Бисенгалиев родился в июле 2021 года в Алматы.

"Беременность проходила хорошо, родила в срок 39 недель, роды были естественными. Алихан родился весом в 3128 г и ростом 50 см - маленький комочек с белыми волосиками и голубыми глазами.

Алихан у меня гиперактивный, сообразительный ребенок, в 6 месяцев сел и пополз, ровно в год сделал первые шаги. Рос и развивался в соответствии со своим возрастом", - говорит мама мальчика, Альбина Бисенгалиева.

Но когда Алихану был год и два месяца, произошло несчастье, которое повергло всех в шок и стресс, вспоминает мама.

"17 сентября 2022 года все были дома - я готовила ужин, ребенок играл, муж пришел с работы. Ребенок испражнился, муж пошел его подмывать. В ванной над раковиной висит зеркало с полкой - на ней стоял колпачок с марганцовкой. Пока муж подмывал сына, он не заметил, как ребенок положил в рот колпачок и прокусил крышку, рот окрасился в коричневый цвет.

Начали промывать рот под проточной водой, одновременно вызывая "скорую", которая приехала минут через 10-15. Дежурная медсестра побоялась делать промывание и мы поехали в больницу, где нас осмотрели, почистили ребенку рот аскорбиновой кислотой и отправили в реанимацию", - говорит Альбина.

Три недели ребенок находился в реанимации под контролем реаниматологов и был подключен к аппарату ИВЛ, кормление производилось через назогастральный зонд, так как сохранялся сильный отек гортани. Было проведено переливание крови, так как была интоксикация организма.

Потом Алихана перевели в палату, где он уже смог есть понемногу полужидкую пищу самостоятельно, однако у него все еще была одышка. Из-за большой потери веса - 4 кг - Алихан только лежал, у него не было сил сидеть и ходить.

После проведенного лечения мальчика выписали домой, но проблемы продолжились. Алихан все меньше ел и пил, постоянно поднималась температура.

В ноябре 2022 года его снова положили в больницу, в реанимацию. На рентгене у Алихана обнаружили пневмонию и стеноз гортани. Ему провели операцию, наложив гастростому, а затем - трахеостому, и выписали домой.

"Приобрели аппарат для санирования мокроты и ингалятор. Каждую неделю делаем бужирование пищевода в ЦДНМП. Были в ГКБ №5, где нам ничем не смогли помочь, также были в Аксайской республиканской детской больнице, получили консультацию и рекомендации у заведующей. В апреле этого года полетели в Астану на консультацию к отоларингологу в больницу материнства и детства, там провели ларингоскопию гортани под наркозом.

По результатам обследования доктор сообщил, что не сможет провести операцию на гортань, так как случай тяжелый и сложный. Нам порекомендовали провести реконструктивно-пластическую операцию на гортаноглотке в рамках мастер-класса или за рубежом", - говорит Альбина.

Она стала искать зарубежных специалистов, разослала документы по клиникам. К сожалению, с таким диагнозом в раннем возрасте не все берутся провести операцию.

"Взялись в клинике SHEBA в Израиле, гарантируют стопроцентный результат, но сумма лечения составит 60 000 долларов.

Мы - обычная среднестатистическая семья со средним доходом, у нас работает только папа, я нахожусь в декрете. Собрать такую сумму нам трудно и на это уйдет не один год. Врачи говорят, что лучше провести лечение раньше: так у него будет больше шансов догнать своих сверстников и начать разговаривать - сейчас этому мешает трубка в горле", - делится мама.

По ее словам, ребенок не может самостоятельно принимать пищу, не пьет, не дышит через нос, а лишь через трубку, установленную в горле.

"Были случаи, когда ребенок вырывал на себе эти трубки. Когда вытащил трубку на шее, то перестал дышать - мы чуть не потеряли ребенка. В больнице меня научили, как правильно ухаживать, обрабатывать и менять трубку на шее: менять ее нужно каждый месяц. Стоит хорошая трубка тоже недешево - около 30 000 тенге и заказываю я ее из других городов. Также заказываю катетеры и фильтры на трубку, в Алматы их нет.

В день несколько раз я делаю отсос мокроты из трубки на шее, чтобы ребенок не задохнулся, три раза в день делаем ингаляцию физраствором. Трубка, установленная на животе, меняется за 4-6 месяцев один раз, стоит такая трубка от 25-30 тысяч тенге, также заказываю из другого города.

Кормить ребенка нужно полулежа, иначе еда начинает вытекать. Всю еду нужно давать в полужидком или жидком виде: я все пропускаю через блендер, затем набираю в шприц 160 мл и кормлю ребенка. Шприцы нужно менять каждый день, а это тоже затратно", - говорит Альбина.

По словам мамы, Алихан - сильный ребенок. Он пытается жить с учетом трудностей, но родители хотят, чтобы у него было счастливое детство.

"Мы просим каждого помочь в сборе средств на лечение нашему сыну. Любая сумма для нас важна. Я знаю, что мы сможем вылечить Алихана, но с вашей помощью это будет намного быстрее", - заключила женщина.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 0437 1444

BISSENGALIYEVA ALBINA (мама)

Карта привязана к номеру: +7 707 180 71 91

Halyk: 6244 9547 0223 2464

BISSENGALIYEV MURAT (папа)

Instagram: sbor_alikhan_kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024396-rebenok-ne-mozhet-est-i-dyshat-bez-trubok-posle-togo-kak-proglotil-margantsovku-v-almaty/

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