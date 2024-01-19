Дети катались на санях, привязанных к машине, в Жамбылской области. Их родителей наказали

Полицейские Жамбылской области привлекли к ответственности водителя автомобиля, колесившего по дороге с санями и несовершеннолетними пассажирами, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, в ходе вечернего патрулирования по улице Молдагулова в Каратау полицейские выявили автомобиль ВАЗ 2115, который передвигался с прицепленными на буксир санями. В санях находились дети.

"Двигаясь таким образом, автомобиль с санями создавал опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что водитель данного автомобиля управлял транспортом, не имея водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

За это на водителя составили административный протокол по части 2 статьи 612 КоАП РК. Нарушитель заплатит штраф в размере 73 840 тенге.

"Родители несовершеннолетних, катавшихся на санях, привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов детей по статье 127 КоАП РК и заплатят штраф в размере 36 920 тенге", - добавили в полиции.

Стражи порядка напомнили казахстанцам об опасности катания на санках, тюбингах и других приспособлениях, привязанным к автомобилям. Они могут отцепиться от автомобиля, залететь под колеса этой или другой машины или же столкнуться со стоящим ограждением или препятствием.

Напомним, в начале января в Уральске погибла 17-летняя девушка - она вместе с друзьями каталась на старом капоте автомобиля, привязанном к едущему авто. Капот врезался в газовую опору, девушка сильно ударилась и позже скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Полиция начала расследование по факту смерти несовершеннолетней. Позже стали известны подробности трагедии.

Ранее мы также рассказывали, почему зимой катание на горках является одним из самых травмоопасных развлечений. Особенно следует обратить внимание на тюбинги, так как они развивают очень высокую скорость.