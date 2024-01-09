"Ребята успели выпрыгнуть, а она - нет": появились подробности гибели девушки в Уральске
Опубликовано:
Несколько дней назад в Уральске произошел смертельный инцидент. Погибла девушка, которая с друзьями каталась на капоте, привязанном к автомобилю. Ее педагог рассказала о трагедии, передает "Мой город".
Несчастный случай произошел вечером 5 января, в 23.41. Тогда в больницу доставили 17-летнюю девушку, которая скончалась, не приходя в сознание.
Стало известно, что погибшая была студенткой третьего курса педагогического колледжа в Уральске. Ее куратор Ляззат Есенова рассказала, что узнала о смерти ученицы от ее родителей 6 января в шесть утра.
"Ее родители рассказали, что она в день трагедии отпрашивалась у них погулять со своими подругами - студентками из Актобе. Они долго ее не пускали, но потом все же разрешили выйти на полчаса. Всего их было четверо: двое парней и две девушки.
Как все произошло, мне неизвестно. По рассказам родителей, один из друзей водит машину, и они решили привязать к ней капот и покататься. Сделали из него сани. Говорят, ребята успели выпрыгнуть, а она сидела посередине и не смогла спастись. После удара в столб, у нее изо рта пошла кровь. Ребята сильно испугались. Ее повезли на такси навстречу скорой помощи, чтобы не тратить время. Она умерла по дороге в больницу", - пояснила Ляззат Есенова.
Куратор отметила, что погибшая была очень способной студенткой. Она обучалась на гранте, должна была стать учителем английского языка начальных классов. Была общительной, спокойной и жизнерадостной девушкой.
"Это тяжелая утрата. Для своей мамы она была как подруга, помогала с детьми. Единственная дочка в семье", - рассказала педагог.
Напомним, трагедия произошла в начале года. Привязанный к едущему автомобилю старый капот, на котором каталась девушка со своими друзьями, ударился о газовую опору. По данным полиции, в настоящее время задержаны две автомашины и доставлены в УП Уральска. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, почему зимой катание на горках является одним из самых травмоопасных развлечений. Особенно следует обратить внимание на тюбинги, так как они развивают очень высокую скорость.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2054518-rebyata-uspeli-vyprygnut-a-ona-net-poyavilis-podrobnosti-gibeli-devushki-v-uralske/