"Ребята успели выпрыгнуть, а она - нет": появились подробности гибели девушки в Уральске

Несколько дней назад в Уральске произошел смертельный инцидент. Погибла девушка, которая с друзьями каталась на капоте, привязанном к автомобилю. Ее педагог рассказала о трагедии, передает "Мой город".

Несчастный случай произошел вечером 5 января, в 23.41. Тогда в больницу доставили 17-летнюю девушку, которая скончалась, не приходя в сознание.

Стало известно, что погибшая была студенткой третьего курса педагогического колледжа в Уральске. Ее куратор Ляззат Есенова рассказала, что узнала о смерти ученицы от ее родителей 6 января в шесть утра.

"Ее родители рассказали, что она в день трагедии отпрашивалась у них погулять со своими подругами - студентками из Актобе. Они долго ее не пускали, но потом все же разрешили выйти на полчаса. Всего их было четверо: двое парней и две девушки.

Как все произошло, мне неизвестно. По рассказам родителей, один из друзей водит машину, и они решили привязать к ней капот и покататься. Сделали из него сани. Говорят, ребята успели выпрыгнуть, а она сидела посередине и не смогла спастись. После удара в столб, у нее изо рта пошла кровь. Ребята сильно испугались. Ее повезли на такси навстречу скорой помощи, чтобы не тратить время. Она умерла по дороге в больницу", - пояснила Ляззат Есенова.

Куратор отметила, что погибшая была очень способной студенткой. Она обучалась на гранте, должна была стать учителем английского языка начальных классов. Была общительной, спокойной и жизнерадостной девушкой.

"Это тяжелая утрата. Для своей мамы она была как подруга, помогала с детьми. Единственная дочка в семье", - рассказала педагог.

Напомним, трагедия произошла в начале года. Привязанный к едущему автомобилю старый капот, на котором каталась девушка со своими друзьями, ударился о газовую опору. По данным полиции, в настоящее время задержаны две автомашины и доставлены в УП Уральска. Обстоятельства происшествия выясняются.

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