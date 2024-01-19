Гуляющих по одной из главных улиц Алматы ослов сняли на видео

В соцсетях появилось видео с гуляющими по проспекту Аль-Фараби в Алматы ослами. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Жительница мегаполиса опубликовала на своей Instagram-странице видео с гуляющими по автодороге на проспекте Аль-Фараби осликами. Следом за ними на низкой скорости едут машины и общественный транспорт.

Данный ролик развеселил пользователей соцсети.

"Наверное, из зоопарка сбежали", "Может они таксуют", "Может они кого-то довезли", "Интересно, как они там оказались", – пишут казахстанцы в комментариях к публикации.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы и сообщили, что животные временно размещены в безопасном месте.

"Домашние животные были замечены на одной из центральных магистралей города.

С целью избежания осложнения дорожно-транспортной обстановки, ослики были временно размещены в безопасном для животных месте.

В настоящее время устанавливается их владелец, который за нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными, будет привлечен к административной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее табун лошадей сняли на видео жители жилого комплекса в новом микрорайоне Астаны. Столичный департамент полиции сообщил, что хозяина животных установили.

Также сопровождение полицейскими заблудившейся на улицах Кокшетау косули попало на видео. Стражам порядка удалось выпроводить животное с проезжей части.

А прошлой весной в Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения.