"Била детей указкой": скандал разгорелся в одной из школ Мангистау из-за видео

В Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал: учительница начальных классов била малышей указкой. Молодой педагог в итоге уволилась, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает сайт телеканала, в Мангистау учительница била детей указкой. После того как инцидент попал на видео и был опубликован в интернете, это стало поводом для громкого разбирательства.

Отмечается, что происшествие случилось в одной из частных школ Мунайлинского района Мангистауской области. Судя по кадрам, учитель начальных классов ходит по кабинету и бьет детей указкой.

Сайт телеканала пишет, что сама педагог такие действия никак комментировать или оправдывать не стала, а после объявленного ей строгого выговора - поспешила уволиться. Позже выяснилось, что стаж работы у строгой учительницы - всего четыре месяца.

"На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу.

Сообщаем, что 17 января педагог уволена по собственному желанию", - сообщили телеканалу в пресс-службе управления образования Мангистауской области.

Источник: КТК

В сентябре прошлого года мы сообщали о случае, когда преподаватель колледжа отшлепал студента в Павлодаре. Преподаватель монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях". Его уволили.

В октябре скандал с участием учительницы произошел в одной из школ Акмолинской области. Там учительница, судя по видео, разлетевшимся в Сети, поднимает школьника из-за парты, отводит к доске и несколько раз ударяет головой об нее. Позже учительница была уволена на основании норм трудового кодекса. А директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В том же месяце аналогичный инцидент произошел в Алматы, где учителя физкультуры обвинили в избиении ребенка. По данным департамента полиции Алматы, материалы по данному делу переданы в Турксибский районный отдел полиции.

В декабре мы писали о том, что в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело. По словам матери пострадавшего ребенка, сын рассказал ей, что учитель его сильно толкнула, после чего он упал и ударился головой.

Позже данным инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. После публикации скандального видео в соцсетях педагога уволили. Завуч тоже сменила место работы, а мать перевела ребенка в другую школу.