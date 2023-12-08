Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Усыновленный европейцами казах обратился к казахстанцам за помощью (видео)

Опубликовано:

ЭддиЖан
ЭддиЖан. Кадр из видео: instagram.com/olzhas_berkinbayev

Уроженец Казахстан, усыновленный в 2004 году женщиной из Бельгии, ищет своих биологических родителей. Он обратился к казахстанцам за помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на Олжаса Беркинбаева.

Видеоролик с обращением ЭддиЖана опубликовал на своей странице в Instagram вице-президент "Фонда Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев.

"Этого парня на видео, который говорит на английском и обращается к вам за помощью, зовут Жанибек, но сейчас по документам он ЭддиЖан. По национальности он казах", - рассказал Беркинбаев.

По словам Беркинбаева, ЭддиЖан родился в 2002 году в Аркалыке в Костанайской области. В 2004 году его усыновила женщина из Бельгии и увезла в Европу.

"Он не говорит ни по-казахски, ни по-русски, но зато знает английский, испанский, французский и немецкий. Сейчас живет на острове Мальорка в Испании. Он приехал в Астану, чтобы найти своих биологических родителей", - написал Беркинбаев.

По словам Беркинбаева, 20 декабря ЭддиЖан возвращается в Испанию, поэтому сейчас просит казахстанцев помочь ему с поисками матери.

"Ему ничего не нужно от родных родителей, он просто хочет хотя бы раз увидеть свою маму, обнять ее и успокоить свое сердце. Если бы вы знали, сколько раз мы снимали это видео сегодня. ЭддиЖан признается, что до сих пор волнуется, когда думает о маме, и не может контролировать эмоции", - говорится в посте.

Беркинбаев призвал казахстанцев, знающих что-нибудь о родителях Эддижана (Жанибека), откликнуться на его просьбу о помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049758-usynovlennyy-evropeytsami-kazah-obratilsya-k-kazahstantsam-za-pomoschyu-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.