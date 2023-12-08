Усыновленный европейцами казах обратился к казахстанцам за помощью (видео)

Уроженец Казахстан, усыновленный в 2004 году женщиной из Бельгии, ищет своих биологических родителей. Он обратился к казахстанцам за помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на Олжаса Беркинбаева.

Видеоролик с обращением ЭддиЖана опубликовал на своей странице в Instagram вице-президент "Фонда Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев.

"Этого парня на видео, который говорит на английском и обращается к вам за помощью, зовут Жанибек, но сейчас по документам он ЭддиЖан. По национальности он казах", - рассказал Беркинбаев.

По словам Беркинбаева, ЭддиЖан родился в 2002 году в Аркалыке в Костанайской области. В 2004 году его усыновила женщина из Бельгии и увезла в Европу.

"Он не говорит ни по-казахски, ни по-русски, но зато знает английский, испанский, французский и немецкий. Сейчас живет на острове Мальорка в Испании. Он приехал в Астану, чтобы найти своих биологических родителей", - написал Беркинбаев.

По словам Беркинбаева, 20 декабря ЭддиЖан возвращается в Испанию, поэтому сейчас просит казахстанцев помочь ему с поисками матери.

"Ему ничего не нужно от родных родителей, он просто хочет хотя бы раз увидеть свою маму, обнять ее и успокоить свое сердце. Если бы вы знали, сколько раз мы снимали это видео сегодня. ЭддиЖан признается, что до сих пор волнуется, когда думает о маме, и не может контролировать эмоции", - говорится в посте.

Беркинбаев призвал казахстанцев, знающих что-нибудь о родителях Эддижана (Жанибека), откликнуться на его просьбу о помощи.