Банковские счета лиц с инвалидностью незаконно арестовывали в Астане

На банковские счета 27 должников - лиц с ограниченными возможностями частными судебными исполнителями незаконно были наложены аресты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, частными судебными исполнителями были наложены аресты на банковские счета 27 должников. Они являлись получателями соцпособий как лица с ограниченными возможностями.

"В соответствии с Законом РК "О платежах и платежных системах", не допускаются наложение ареста по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) государственного фонда социального страхования.

По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ведомством совместно с уполномоченным органом сейчас рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

Напомним, ранее в Казахстане предложили блокировать за долги только часть средств, а не все счета.

Если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. казахстанские депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма. Таким образом, если предложение депутатов будет учтено, казахстанцам, которые должны проводить соцплатежи, не будет угрожать полный арест всех средств на банковских счетах при возникновении задолженности.

Также писали о случаях, когда судебные исполнители не имеют права блокировать счета в Казахстане. Связано это с тем, что судебный исполнитель может ошибиться с расчетами или изъять деньги со спецсчета. Такие действия незаконны. Что делать, если деньги списали незаконно или больше положенного - мы рассказывали здесь.

Мы также писали о том, как разблокировать счета, арестованные судебными исполнителями в Казахстане. С инструкцией можно ознакомиться по ссылке.