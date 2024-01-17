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Ввести в Риддере режим ЧС предложил депутат

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Мужчина расписывается в документе
Подпись. Иллюстративное фото: Robert Daly / Getty Images

На заседании мажилиса парламента РК депутат Ерлан Саиров предложил ввести в городе Риддере режим чрезвычайной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Саиров заявил, что к фракции Amanat обратились жители Риддера: в городе высокий уровень загрязнения из-за промышленности, высокий уровень риска травм и ожогов, большие показатели по инсультам, инфарктам, онкологии и туберкулезу.

"Для своевременного оказания экстренной медпомощи и обеспечения высокого уровня выживаемости должен быть обеспечен бесперебойный доступ людей к кардиологическим, инсультным, травматологическим и ожоговым койкам. Однако единственное медицинское учреждение города находится в нерабочем, почти аварийном состоянии", - заявил депутат.

Саиров добавил, что здания медучреждений были построены еще в 1940-х годах, в связи с чем в 2021 году аким области принял решение построить в Риддере многопрофильный больничный комплекс - строительство началось, тем временем старые корпуса были снесены.

Сейчас все стационары временно находятся в одном корпусе - людям не хватает мест и оснащенности, из-за чего им приходится ехать в областной центр, куда доезжают не все.

По мнению депутата, из-за недостаточного финансирования строящийся медкомплекс может превратиться в долгострой.

В Риддере Саиров предложил ввести режим ЧС.

"То, что мы увидели в ходе рабочей поездки в регион, уже сегодня можно назвать гуманитарной катастрофой. Фракция Amanat считает необходимым принять следующие срочные меры: объявить в городе Риддер режим чрезвычайной ситуации; создать группу из заинтересованных министерств и ведомств, а также депутатов для изучения ситуации и принятия оперативных решений; выделить средства из резерва правительства для строительства больницы и восстановления доступа жителей города к медицинской помощи; решить вопрос об ускоренном строительстве больницы в Риддере, оснащенным самым современным оборудованием", - заявил депутат.

Отметим, что на днях проблемы с доступом к медуслугам имели жители Актюбинской области - три дня местные жители не могли вызвать скорую помощь из-за технического сбоя, вызванного атакой хакеров.

Причина сбоя была в том, что статический IP-адрес, выделенный для службы 103, был блокирован внешними DDoS-атаками, пояснили специалисты.

Похожий случай произошел в начале января в Атырау. Жители столкнулись с проблемой - они часами не могли дозвониться до скорой помощи. Это случилось из-за неисправности системы "Көмек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055973-vvesti-v-riddere-rezhim-chs-predlozhil-deputat/

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