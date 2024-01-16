Легендарный итальянский журнал включил Шымбулак в топ-5 мест в мире для зимних видов спорта
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Итальянский журнал Condé Nast Traveller включил горнолыжный курорт "Шымбулак" в список мест, которые нужно посетить любителям зимних видов спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта.
Как сообщает ведомство, туристский потенциал горного курорта "Шымбулак" был представлен в итальянском издании легендарного журнала. Курорт вошел в топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта.
Издание отмечает, что горнолыжный курорт "Шымбулак", находящийся в получасе езды от города Алматы, обладает "легендарной атмосферой и современным комфортом".
Также туристам настоятельно советуют не пропустить так называемый "апре-ски" – досуг после окончания катаний или закрытия трасс.
"Наряду с казахстанским курортом, в топе представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии", – добавили в Минтуризма.
Напомним, ранее The New York Times внес Алматы в список мест, которые нужно посетить в 2024 году.
Туристам посоветовали посетить алматинское метро, бани "Арасан", Зеленый базар, прогуляться к Вознесенскому собору, а также попробовать "нео-кочевую" кухню.
При этом, по данным с официального сайта акимата города Алматы, в 2023 году значительно увеличилось число иностранных туристов по сравнению с 2022 годом.
Так, за 10 месяцев 2023 года число туристов в Алматы выросло:
- из Китая – с 10 121 до 50 731 человека (увеличение в 5 раз);
- из Малайзии – с 498 до 1600 человек (увеличение в 3,2 раза);
- из Катара – с 293 до 598 человек (увеличение в 2 раза);
- из Омана – с 1131 до 7056 человек (увеличение в 6,2 раза);
- из Индии – с 17 833 до 49 885 человек (увеличение в 2,8 раза);
- из ОАЭ – с 3 983 до 6 487 человек (увеличение в 1,6 раза).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055815-izvestnyy-zhurnal-vklyuchil-shymbulak-v-top-5-mest-kotorye-nuzhno-posetit-turistam/