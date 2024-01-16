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Легендарный итальянский журнал включил Шымбулак в топ-5 мест в мире для зимних видов спорта

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Курорт "Шымбулак"
Курорт "Шымбулак". Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Итальянский журнал Condé Nast Traveller включил горнолыжный курорт "Шымбулак" в список мест, которые нужно посетить любителям зимних видов спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Как сообщает ведомство, туристский потенциал горного курорта "Шымбулак" был представлен в итальянском издании легендарного журнала. Курорт вошел в топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта.

Издание отмечает, что горнолыжный курорт "Шымбулак", находящийся в получасе езды от города Алматы, обладает "легендарной атмосферой и современным комфортом".

Также туристам настоятельно советуют не пропустить так называемый "апре-ски" – досуг после окончания катаний или закрытия трасс.

"Наряду с казахстанским курортом, в топе представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии", – добавили в Минтуризма.

Статья в итальянском журнале
Статья в журнале. Фото: Минтуризма и спорта РК

Напомним, ранее The New York Times внес Алматы в список мест, которые нужно посетить в 2024 году.

Туристам посоветовали посетить алматинское метро, бани "Арасан", Зеленый базар, прогуляться к Вознесенскому собору, а также попробовать "нео-кочевую" кухню.

При этом, по данным с официального сайта акимата города Алматы, в 2023 году значительно увеличилось число иностранных туристов по сравнению с 2022 годом.

Так, за 10 месяцев 2023 года число туристов в Алматы выросло:

  • из Китая – с 10 121 до 50 731 человека (увеличение в 5 раз);
  • из Малайзии – с 498 до 1600 человек (увеличение в 3,2 раза);
  • из Катара – с 293 до 598 человек (увеличение в 2 раза);
  • из Омана – с 1131 до 7056 человек (увеличение в 6,2 раза);
  • из Индии – с 17 833 до 49 885 человек (увеличение в 2,8 раза);
  • из ОАЭ – с 3 983 до 6 487 человек (увеличение в 1,6 раза).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055815-izvestnyy-zhurnal-vklyuchil-shymbulak-v-top-5-mest-kotorye-nuzhno-posetit-turistam/

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