Легендарный итальянский журнал включил Шымбулак в топ-5 мест в мире для зимних видов спорта

Итальянский журнал Condé Nast Traveller включил горнолыжный курорт "Шымбулак" в список мест, которые нужно посетить любителям зимних видов спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Как сообщает ведомство, туристский потенциал горного курорта "Шымбулак" был представлен в итальянском издании легендарного журнала. Курорт вошел в топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта.

Издание отмечает, что горнолыжный курорт "Шымбулак", находящийся в получасе езды от города Алматы, обладает "легендарной атмосферой и современным комфортом".

Также туристам настоятельно советуют не пропустить так называемый "апре-ски" – досуг после окончания катаний или закрытия трасс.

"Наряду с казахстанским курортом, в топе представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии", – добавили в Минтуризма.

Статья в журнале. Фото: Минтуризма и спорта РК

Напомним, ранее The New York Times внес Алматы в список мест, которые нужно посетить в 2024 году.

Туристам посоветовали посетить алматинское метро, бани "Арасан", Зеленый базар, прогуляться к Вознесенскому собору, а также попробовать "нео-кочевую" кухню.

При этом, по данным с официального сайта акимата города Алматы, в 2023 году значительно увеличилось число иностранных туристов по сравнению с 2022 годом.

Так, за 10 месяцев 2023 года число туристов в Алматы выросло: