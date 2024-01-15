Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тысячи роз сожгли в Караганде из-за завезенного вредителя (видео)

Опубликовано:

Красные розы
Розы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В аэропорту Караганды сожгли больше 4 тысяч роз – у привезенных из Эквадора цветов выявили западный цветочный трипс. Поставщика оштрафовали, передает сайт телеканала КТК.

По данным корреспондентов, розы, выращенные в Эквадоре и привезенные в Казахстан, не прошли фитосанитарный контроль.

Специалисты осмотрели больше 300 тысяч бутонов и в 4 тысячах роз в итоге обнаружили опасного вредителя, который не подлежит обеззараживанию.

Суд постановил уничтожить опасные растения, а также оштрафовал поставщика на 103 500 тенге.

"Западный цветочный трипс – это так называемый вредитель, который входит в перечень карантинных объектов. А карантинный объект – это вредитель, возбудитель болезни растений или сорняк, который может принести вред растениям и растительной продукции в целом. Представляете, какая огромная работа – каждый из них проверять, в лаборатории проводить", – объяснил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055654-tysyachi-roz-sozhgli-v-karagande-iz-za-zavezennogo-vreditelya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.