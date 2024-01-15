Тысячи роз сожгли в Караганде из-за завезенного вредителя (видео)

В аэропорту Караганды сожгли больше 4 тысяч роз – у привезенных из Эквадора цветов выявили западный цветочный трипс. Поставщика оштрафовали, передает сайт телеканала КТК.

По данным корреспондентов, розы, выращенные в Эквадоре и привезенные в Казахстан, не прошли фитосанитарный контроль.

Специалисты осмотрели больше 300 тысяч бутонов и в 4 тысячах роз в итоге обнаружили опасного вредителя, который не подлежит обеззараживанию.

Суд постановил уничтожить опасные растения, а также оштрафовал поставщика на 103 500 тенге.

"Западный цветочный трипс – это так называемый вредитель, который входит в перечень карантинных объектов. А карантинный объект – это вредитель, возбудитель болезни растений или сорняк, который может принести вред растениям и растительной продукции в целом. Представляете, какая огромная работа – каждый из них проверять, в лаборатории проводить", – объяснил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев.

Источник: КТК