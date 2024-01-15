Туманы, ветер и сильный снег: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

На завтра, 16 января, в 10 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили о туманах и усилении ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы 16 января временами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте также временами ожидается туман.

На западе и севере Западно-Казахстанской области – низовая метель. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области временами прогнозируются туман, гололед.

На юге, востоке Кызылординской области, а также ночью и утром на юге Карагандинской области – туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В центре, горных районах области Жетісу ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юго-западе, северо-востоке, а также в горных районах региона ветер до 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

В горах Туркестанской области сохраняется сильный снег. На севере, в горных районах области ожидается низовая метель. На западе, севере, в горных и предгорных районах области – туман. Скорость ветра на севере и в горных районах области – до 15-20 м/с.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.