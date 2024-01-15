Кто из родителей в Казахстане более активный, рассказали эксперты

Председатель РОО "Сенімен Болашақ" Жансая Бердимурат сегодня в СЦК представила портрет казахстанского родительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Жансая Бердимурат сообщила, что весной и летом 2023 года они проводили социологическое исследование во всех регионах Казахстана, результаты которого позволили пролить свет на портрет казахстанского родительства.

"В опросе приняли участие 32 755 человек: 37,3 – отцы и 62,7 – матери. Из них 24 613 детей: 48,6 – мальчики, 51,4 – девочки. Возраст детей – от 13 до 17 лет, а среди родителей преобладает категория – от 33 до 55 лет. Больше 90% респондентов среди родителей – это женщины, то есть матери. Учитывая, что участие в анкетировании было добровольным, мы можем сказать, что казахстанский активный родитель – это женщина", – отметила она.

По ее данным, в рамках исследования изучался портрет родителя в трех измерениях: компетенции осознанного родительства, качество времяпровождения с ребенком, воспитание осознанного ребенка и вовлеченность в его жизнь.

Отмечается, что данное исследование странового характера будет ежегодным и даст общее понимание трендов.

Добавим, что Республиканское общественное объединение "Сенімен Болашақ", согласно информации на сайте, – это некоммерческая организация, созданная в результате добровольного объединения граждан. Объединение оказывает поддержку своим структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в формировании осознанного родительства в стране для продвижения благополучия каждого ребенка Казахстана.

Напомним, в октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к родителям, призвав их не поощрять детей к проявлению насилия.