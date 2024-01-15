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Шестиклассник заявил о побоях на уроках физкультуры в школе Алматы

Опубликовано:

Спортзал
Спортзал. Иллюстративное фото: pexels.com

Школьник из Алматы пожаловался на учителя физкультуры и обвинил его в избиении и других учащихся. Департамент полиции города сообщил о проверке факта, передает NUR.KZ.

Обращение мальчика опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. В описании к посту говорится, что в одной из алматинских школ учитель физкультуры занимается рукоприкладством в отношении детей. Также в посте утверждается, что обратившийся к общественности ребенок – шестиклассник.

На видео он говорит, что от избиений у него болят ребра и живот.

Публикацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По данному факту УП Алатауского района проводится проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.

Добавим, в октябре прошлого года многодетная алматинка заявила, что ее сын плакал и не хотел идти в детский сад. По ее словам, с ее ребенком жестоко там обращались. Полиция после ее заявления начала проверку.

В ноябре в Актобе закрылся детский сад, где, по словам родителей, избивали малышей.

В декабре в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его побила воспитатель. В отношении последней начали проверку.

Недавно в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили другого ребенка. Инцидент произошел во время тихого часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055522-shestiklassnik-zayavil-o-poboyah-na-urokah-fizkultury-v-shkole-almaty/

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