Шестиклассник заявил о побоях на уроках физкультуры в школе Алматы
Опубликовано:
Школьник из Алматы пожаловался на учителя физкультуры и обвинил его в избиении и других учащихся. Департамент полиции города сообщил о проверке факта, передает NUR.KZ.
Обращение мальчика опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. В описании к посту говорится, что в одной из алматинских школ учитель физкультуры занимается рукоприкладством в отношении детей. Также в посте утверждается, что обратившийся к общественности ребенок – шестиклассник.
На видео он говорит, что от избиений у него болят ребра и живот.
Публикацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
"По данному факту УП Алатауского района проводится проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.
Добавим, в октябре прошлого года многодетная алматинка заявила, что ее сын плакал и не хотел идти в детский сад. По ее словам, с ее ребенком жестоко там обращались. Полиция после ее заявления начала проверку.
В ноябре в Актобе закрылся детский сад, где, по словам родителей, избивали малышей.
В декабре в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его побила воспитатель. В отношении последней начали проверку.
Недавно в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили другого ребенка. Инцидент произошел во время тихого часа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055522-shestiklassnik-zayavil-o-poboyah-na-urokah-fizkultury-v-shkole-almaty/