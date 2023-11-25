Детский сад в Актобе закрыли после жалоб на избиение малышей
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Закрылся детский сад в Актобе, где, по словам родителей, избивают малышей. С учреждением был расторгнут договор, а учредитель решил вовсе закрыть его, передает сайт телеканала КТК.
Скандал, вызвавший резонанс по всему Казахстану, случился на днях - родители обвинили сотрудников частного детсада в Актобе в избиении детей.
Мамы показали журналистам и полицейским фото синяков и ссадин на теле малышей.
А одна из родительниц обнародовала видео, на котором дети в футболках и подгузниках спят прямо на полу. На кадрах один из малышей вовсе лежал среди разбросанных вещей. Кроме того, заглянув в шкаф, актюбинка обнаружила лекарства, одно из которых облепили насекомые.
В итоге родители написали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и санврачам.
Полицинские по данному факту уже начали расследование.
Замначальника управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова сообщила о том, что в настоящее время сад закрыт.
"70 детей, которые до этого посещали садик по госзаказу, по согласию родителей будут переведены в другие дошкольные учреждения города", - заявила она.
Источник: КТК.
Напомним, ранее в одном из актюбинских пабликов были опубликованы кадры с синяками на теле ребенка, воспитанника детского сада. В описании к видео говорится, что родственники малыша обвиняют сотрудников дошкольного учреждения в нанесении побоев ребенку.
В комментариях к публикации пресс-служба департамента полиции Актюбинской области сообщает, что по данному факту начата досудебная проверка.
А в Управлении образования Актюбинской области сообщили, что ведомством была создана комиссия по проверке деятельности частного детского сада.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047577-detskiy-sad-v-aktobe-zakryli-posle-zhalob-na-izbienie-malyshey/