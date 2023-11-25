Детский сад в Актобе закрыли после жалоб на избиение малышей

Закрылся детский сад в Актобе, где, по словам родителей, избивают малышей. С учреждением был расторгнут договор, а учредитель решил вовсе закрыть его, передает сайт телеканала КТК.

Скандал, вызвавший резонанс по всему Казахстану, случился на днях - родители обвинили сотрудников частного детсада в Актобе в избиении детей.

Мамы показали журналистам и полицейским фото синяков и ссадин на теле малышей.

А одна из родительниц обнародовала видео, на котором дети в футболках и подгузниках спят прямо на полу. На кадрах один из малышей вовсе лежал среди разбросанных вещей. Кроме того, заглянув в шкаф, актюбинка обнаружила лекарства, одно из которых облепили насекомые.

В итоге родители написали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и санврачам.

Полицинские по данному факту уже начали расследование.

Замначальника управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова сообщила о том, что в настоящее время сад закрыт.

"70 детей, которые до этого посещали садик по госзаказу, по согласию родителей будут переведены в другие дошкольные учреждения города", - заявила она.

Источник: КТК.

Напомним, ранее в одном из актюбинских пабликов были опубликованы кадры с синяками на теле ребенка, воспитанника детского сада. В описании к видео говорится, что родственники малыша обвиняют сотрудников дошкольного учреждения в нанесении побоев ребенку.

В комментариях к публикации пресс-служба департамента полиции Актюбинской области сообщает, что по данному факту начата досудебная проверка.

А в Управлении образования Актюбинской области сообщили, что ведомством была создана комиссия по проверке деятельности частного детского сада.