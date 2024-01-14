Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Морозы до 20 градусов и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Сильный ветер
Сильный ветер. Иллюстративное фото: Alex Kormann/Star Tribune via Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана из-за понижения температуры и усиления ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед, низовая метель, понижение температуры -10…-15 градусов и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Синоптики пообещали завтра в Алматы временами туман и гололед.

В Жамбылской области прогнозируются низовая метель, понижение температуры до -12 градусов, а также ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

В области Жетісу ожидаются сильный снег, низовая метель, туман, понижение температуры до -12…-17 градусов и ветер с порывами до 17-22 м/с.

В Кызылординской области будет гололед.

В Туркестанской области будет резкое понижение температуры воздуха ночью до -14…-19 градусов.

Жителям Павлодарской области стоит подготовиться к ветру с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируются метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

По прогнозу синоптиков, завтра в Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской области – туман и порывами до 15-20 м/с.

Ветер со скоростью 15-20 м/с и сильный мороз до 20 градусов пообещали в Мангистауской области.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом.
  • Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055403-morozy-do-20-gradusov-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.