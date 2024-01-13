Осадки пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 13 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается потепление до +5...+7 градусов. Ночью температура упадет до 0 градусов. Скорость ветра 2-7 м/с.

В Астане пообещали снег. Днем столбики термометров покажут -4...-6 градусов, а ночью похолодает до -13...-15 градусов. В столице усилится ветер - днем 9-14 м/с. местами порывы будут достигать 18 м/с.

А в Шымкенте сегодня ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов, ночью - до +4...+6. В городе ожидается сильный ветер - утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.