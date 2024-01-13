Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Осадки пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 13 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается потепление до +5...+7 градусов. Ночью температура упадет до 0 градусов. Скорость ветра 2-7 м/с.

В Астане пообещали снег. Днем столбики термометров покажут -4...-6 градусов, а ночью похолодает до -13...-15 градусов. В столице усилится ветер - днем 9-14 м/с. местами порывы будут достигать 18 м/с.

А в Шымкенте сегодня ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов, ночью - до +4...+6. В городе ожидается сильный ветер - утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055304-osadki-poobeschali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.