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Метели, туманы и сильный ветер: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

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Школьники переходят дорогу во время снегопада
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

В субботу, 13 января, в ряде регионов Казахстана, в том числе и столице, объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, 13 января в области Ұлытау ожидается низовая метель, на севере в центре области, а также в Жезказгане - гололед.

В Астане штормовое предупреждение объявили из-за низовой метели и сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области, а также на севере, юге и востоке Атырауской области завтра ожидаются гололед, низовая метель, туман и усиление ветра до 15-20 м/с

На западе и севере Карагандинской и на востоке Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель и гололед. Здесь также прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается метель. Скорость ветра здесь будет достигать 15-20 м/с.

На западе области Абай также ожидается метель и сильный ветер с порывами до 23 м/с.

В Кызылординской области обещают гололед, метель, туман и усиление ветра до 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области,а также в Костанайской области тоже ожидается метель и гололед. В регионе также прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман и ветер с порывами до 23 м/с.

В Шымкенте 13 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана и усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области обещают сильный снег, а на севере, востоке - метель. На юге региона ожидается гололед.

На севере Алматинской области ожидается гололед и ветер с порывами до 18-23 м/с, сообщают синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055294-meteli-tumany-i-silnyy-veter-pochti-vo-vsem-kazahstane-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

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