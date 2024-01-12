"По сути, дольщикам продали воздух": аким Астаны высказался о ситуации с долгостроями

В Астане строительство оставшихся в городе 10 домов-долгостроев планируется завершить к середине этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на акима столицы Жениса Касымбека.

Как сообщил Касымбек в своем Instagram-аккаунте, он побывал на недостроенных объектах. В частности, речь идет о таких ЖК, как "Садовые кварталы", "Триумф Сити", "Территория комфорта-1" 2 очередь, "Акерке 2" 2 очередь, "Мирный дом", "Коргалжынский квартал", "Алтын булак" и "Зере 2".

"У каждого долгостроя своя сложная история. Сотни жителей на протяжении долгих лет ждут ключи от квартир. К примеру, строительство ЖК "Садовые кварталы" началось в 2011 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована.

ЖК "Мирный дом" - история объекта началась еще в 2011 году. Дольщикам было продано больше квартир, чем имеется в самом ЖК. По сути, им продали воздух", - отмечает градоначальник.

Строительство ЖК "Территория комфорта", со слов акима, и вовсе началось 20 лет назад. Здесь была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК, а в 2021 году было завершено строительство первой очереди.

Отмечается, что ранее было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев в городе. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков в Астане.

"В текущем году остается 10 домов. Их строительство завершим в 1-2 квартале текущего года. Таким образом, ключи от квартир получат оставшиеся почти 500 семей-дольщиков", - заявил Женис Касымбек.

Ранее мы сообщали о том, что долгострои начали проверять и в Алматы. Отмечалось, что некоторые из них могут подлежать сносу, так как несут угрозу жизни и здоровью граждан. Проверки были инициированы по многочисленным обращениям жителей мегаполиса.