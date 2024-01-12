Продажа телефонных номеров казахстанцев в Сети: в Минцифры разъяснили ситуацию

В МЦРИАП отреагировали на ситуацию с распространением сотовых номеров казахстанцев, опубликовав заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт министерства.

По данным, опубликованным на сайте Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), в прошлом году за нарушение требований законодательства страны о персональных данных было рассмотрено более 30 административных дел и наложены штрафы на общую сумму свыше 1,2 млн тенге.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.

"Так, в случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены, Комитет информационной безопасности министерства готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в сети Интернет", - говорится в сообщении комитета.

Здесь же напомнили, что сбор и обработка персональных данных, согласно законодательству, осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя. В ведомстве также указали на то, что в первую очередь, собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны сами принимать необходимые меры по защите персональных данных.

Отмечается, что за нарушение требований законодательства страны о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 УК РК. Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.

Добавим, что согласно пункту 1 статьи 79 КоАП РК, незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 10-ти, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20-ти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30-ти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 70 МРП.

Также, согласно статье 147 УК РК за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность - лишение свободы до 7 лет.

Напомним, на днях мы писали о том, что в Сети продают базу казахстанских телефонных номеров, купить которую можно буквально за пару тысяч тенге.

Объявление о продаже базы телефонных номеров казахстанцев корреспондент NUR.KZ нашел на одном из казахстанских сайтов объявлений. Его авторы указали в тексте, что за 2 тысячи тенге покупатель может стать обладателем базы объемом 10 тысяч номеров.

За большее количество номеров возможны скидки - опт, как и в любом рыночном предложении, предусматривает снижение цены. Базу можно выбрать не только по городу или району, но и даже по предпочтительной аудитории. Если что-то не будет работать, продавцы обещают вернуть деньги, но уверяют, что все работает без замечаний, а базы регулярно обновляются - первое обновление даже предлагают провести бесплатно.