"Не сказала бы, что Алматы – тихий город": урбанист о нашумевшей статье NYT

Ранее газета The New York Times внесла Алматы в рейтинг мест в мире, которые следует посетить в 2024 году. Урбанист назвала спорным ряд деталей, приведенных в статье, передает сайт телеканала КТК.

Авторы американской газеты The New York Times составили список из 52 мест в мире, которые они советуют посетить в 2024 году. На 25-й строчке расположился город Алматы. В статье туристам советуют посетить алматинское метро, а также бани "Арасан".

При этом они отмечают, что статус Алматы как культурного центра все больше проявляется в гастрономической сфере. В пример они приводят "нео-кочевую" кухню, которая набирает популярность в последнее время, а также советуют попробовать алматинский кофе или зайти в азиатские рестораны.

Всего в рейтинг вошли 52 места в мире. По версии NYT, Алматы производит впечатление мирного и активного города, но выглядит как сельский. Урбанист выразила свое мнение на этот счет.

"Я бы не сказала, что у нас очень тихий город, где можно отдохнуть от шума. Он очень активный. Здесь присутствуют все составляющие, привлекательные для международных туристов. Для нас это природа, наш зеленый фонд, наша культура, наша история. Зеленый фонд я имею в виду, включая реки, водоемы, наши горы. То есть природная составляющая очень важна в Алматы", – говорит основатель компании Urban Living Гульмира Байгабулова.

Причем помимо перечисленных в статье мест наши урбанисты добавили бы в список гостиницу "Казахстан" и 49-этажную башню Esentai Tower.

Самые наболевшие, по мнению экспертов, проблемы алматинцев – грязный воздух и пробки на дорогах, однако эти недостатки можно устранить.

Источник: КТК

По данным с официального сайта акимата города Алматы, в 2023 году значительно увеличилось число иностранных туристов по сравнению с 2022 годом. Так, за 10 месяцев 2023 года число туристов в Алматы выросло: