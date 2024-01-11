Почему группе ДДТ не разрешили провести концерт в Алматы, объяснили в акимате

В соцсетях появилась информация, что в этом году российская группа ДДТ даст концерты в нескольких городах Казахстана, однако в Алматы коллективу выступать не разрешили, передает NUR.KZ.

В акимате Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что пока не согласовали выступление музыкального коллектива.

"Организаторы концерта группы ДДТ планировали провести мероприятие не имея соответствующего договора с концертной площадкой. В связи с этим вопрос ранее не был согласован.

Рабочая группа готова рассмотреть запрос, если организаторы концерта предоставят все необходимые документы", - сообщили в акимате.

Напомним, в августе прошлого года группа ДДТ выступала в городе Қонаев. Тогда музыканты восхитили казахстанцев исполнив свою композицию на казахском языке.

Согласно информации на сайте 24smi.org, рок-группа ДДТ была создана в 1980 году. В первый состав группы входили Юрий Шевчук, Рустем Асанбаев (гитара), Геннадий Родин (бас-гитара), Владимир Сигачев (клавишные), Ринат Шамсутдинов (ударные).

Название "ДДТ" коллектив получил позже. С переездом в Ленинград лидер ДДТ Юрий Шевчук поменял состав группы. Начинали вдвоем: Шевчук и барабанщик Игорь Доценко. Постепенно в коллектив влились Вадим Курылев (бас-гитара), Андрей Васильев (гитара), Андрей Муратов (клавишные), Михаил Чернов (саксофон), Никита Зайцев (скрипка). Этот состав поклонники считают золотым для ДДТ.

Позже состав несколько раз менялся, но лидером группы неизменно оставался Юрий Шевчук.

Наибольшая популярность пришла к музыкантам после выхода альбома 1987 года "Я получил эту роль". Сейчас на счету коллектива не один десяток песен, в том числе и такие хиты, как "Что такое осень", "Дождь", "Родина", "Храм", "В последнюю осень".