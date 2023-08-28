Группа ДДТ спела на казахском языке в Қонаеве (видео)

Группа ДДТ. Фото: instagram.com/ddt_band

В эти выходные в Қонаеве прошел рок-фестиваль, на который приехали в том числе российские исполнители. Популярная группа ДДТ порадовала казахстанских поклонников, исполнив песню на казахском языке.

Кадры с выступления культовой для российской рок-музыки группы появились в соцсетях. Музыканты исполнили свою композицию "Ты не один" на казахском языке.

Казахстанских поклонников группы такой жест тронул. В комментариях к посту они выразили восхищение лидером группы - Юрием Шевчуком.

"Человечище! Совесть страны!", "Его у нас очень уважают и ждали его концерт", "Юрий Шевчук всегда был настоящим человеком - я за это его и люблю!" - пишут пользователи.

На сайте 24smi.org сообщается, что рок-группа ДДТ была создана в 1980 году. В первый состав группы входили Юрий Шевчук, Рустем Асанбаев (гитара), Геннадий Родин (бас-гитара), Владимир Сигачев (клавишные), Ринат Шамсутдинов (ударные). Название «ДДТ» коллектив получил позже.

С переездом в Ленинград лидер «ДДТ» Юрий Шевчук поменял состав группы. Начинали вдвоем: Шевчук и барабанщик Игорь Доценко. Постепенно в коллектив влились Вадим Курылев (бас-гитара), Андрей Васильев (гитара), Андрей Муратов (клавишные), Михаил Чернов (саксофон), Никита Зайцев (скрипка). Этот состав поклонники считают золотым для ДДТ.

Позже состав несколько раз менялся, но лидером группы неизменно оставался Юрий Шевчук. Звездный путь группы начался с переездом Шевчука в тогда еще Ленинград (сейчас Санкт-Петербург).

Наибольшая популярность пришла к музыкантам после выхода альбома 1987 года "Я получил эту роль". Пластинки, выпущенные фирмой "Мелодия", расходились невероятными тиражами. Юрий Шевчук и «ДДТ» стали кумирами миллионов. В этот период группа много ездила с концертами, в программу гастролей входило ближнее и дальнее зарубежье.

На счету группы не один десяток песен, в том числе и такие хиты, как "Что такое осень", "Дождь", "Родина", "Храм", "В последнюю осень".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2034177-gruppa-ddt-spela-na-kazahskom-yazyke-v-qonaeve-video/