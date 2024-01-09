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Шар комплекса "Караван Сарай" унесло ветром в Туркестане (видео)

Опубликовано:

Декоративный шар
Декоративный шар. Фото: менеджер комплекса "Караван Сарай" Асхат Тулматов

В соцсетях распространяется видео, на котором декоративный шар "Караван Сарая" скатился в канал и покатился по льду. Ситуацию прокомментировали представители комплекса, передает NUR.KZ.

Instagram-паблик Turkestangramm опубликовал видео, на котором шар, установленный в комплексе "Караван Сарай", скатился в канал и дальше покатился по льду.

Менеджер комплекса Асхат Тулматов сообщил корреспонденту NUR.KZ, что данный шар является декоративным, а инцидент произошел в конце декабря.

Декоративный шар
Декоративный шар. Фото: менеджер комплекса "Караван Сарай" Асхат Тулматов

"Это произошло 28 декабря. В Туркестане был сильный ветер, тогда и упал шар. В тот день из-за непогоды был нанесен значительный ущерб объектам", – пояснил он.

По его словам, ранее декоративные шары были установлены на арене для конного шоу.

"У них очень легкий вес. Его может укатить один человек. И поскольку декоративный шаг легкий, он был унесен ветром", – добавил Асхат Тулматов.

Отмечается, что шар уже вернули на место.

Декоративные шары
Декоративные шары. Фото: менеджер комплекса "Караван Сарай" Асхат Тулматов

Добавим, что по информации на сайте комплекса, в "Караван Сарай" входят два отеля, торговый центр, развлекательный центр с аттракционами, ресторанами и шоу-программами.

Напомним, ранее акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды спросили, почему построенный еще в 2020 году музей Ходжа Ахмеда Ясави все еще не готов.

"Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом "Самрук-Казына", и безвозмездно (музей – прим.ред.) был передан акимату города Туркестан. Но когда его сдавали, был сдан без внутренней отделки. В связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея, но на сегодняшний день объект еще не сдан", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054683-shar-kompleksa-karavan-saray-uneslo-vetrom-v-turkestane-video/

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