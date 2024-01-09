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Костанайцы заступились за уволенного из-за судимости экс-главу управления акимата

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Мурат Кинтонов
Мурат Кинтонов. Фото: instagram.com/kintonov71

Спортивная общественность заступилась за бывшего главу Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова, которого уволили из-за судимости, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, в редакцию обратились жители Костанайской области и не только. Они вступились за Мурата Кинтонова, бывшего руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Он был уволен в декабре прошлого года, когда всплыла информация о его судимости 35-летней давности.

По мнению обратившихся, с момента назначения на эту должность Мурат Кинтонов не ограничивался формальным выполнением обязанностей, а подходил к работе творчески. Он смог за короткое время найти общий язык со спортсменами и руководителями всех спортивных подразделений.

"Шесть лет назад в Костанае открыли отделение фигурного катания. Сколько у нас было проблем, но ни один руководитель не хотел их видеть. И только с приходом Кинтонова наши вопросы стали решаться. Он чутко реагировал на любое обращение", - рассказала руководитель Федерации фигурного катания Анара Мурзагалиева.

Когда ребята из отделения фигурного катания остались без тренера, родители написали письмо, обратились в управление спорта с просьбой посодействовать в поисках тренера.

"Благодаря Кинтонову мы нашли нового тренера. Акимат выделил жилье приезжему специалисту. И теперь у нас полностью налажен тренировочный процесс", - отметила Анара Мурзагалиева.

По мнению параспортсменки сборной РК по дзюдо Динары Куджуловой, увольнение Кинтонова ударит в очередной раз по спорту. Он - один из немногих руководителей, который одинаково хорошо относился ко всем направлениям спорта и никак не выделял отдельные виды.

"Хотела бы отметить, что финансирование спортсменов - это очень сложный, долгий этап. Но благодаря тому, что сам Мурат Булатович Кинтонов в спорте профессионал с большой буквы, чемпион мира, он знает все нюансы. С его приходом мы забыли, что такое недофинансирование или несвоевременные выплаты командировочных", - рассказала Динара Куджулова.

В последнее время в области уделялось особое внимание развитию спорта для детей с ограниченными возможностями.

"На сегодняшний день пришли к тому, что спорт для детей с особенностями развития очень важен. Мурат Булатович оказал нам большую поддержку. Нам разрешили проводить секции именно для особых детей, что является большой редкостью на сегодняшний день. Было открыто много кружков в рамках программы "Арт спорт", - пояснила руководитель ОО родителей детей с ОВЗ "Stop autism" Айсулу Кузенбаева.

По ее мнению, Мурат Булатович поддерживал родителей, которые мечтали о более полноценном спортивном и эмоциональном развитии своих детей. Многочисленные отзывы от родителей подчеркивают важность его вклада. Люди отмечают, что благодаря его усилиям летом 2023 года были открыты 8 спортивных секций, дети получили доступ к бассейну и занятиям плаванием.

Напомним, в середине декабря 2023 года руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова уволили из-за судимости, которую он получил в 17-летнем возрасте. Факт всплыл после того, как чиновник подал свою кандидатуру в акимы Федоровского района.

Как пояснили в аппарате акима Костанайской области, Мурат Кинтонов был уволен с занимаемой должности в связи с поступлением сведений о несоответствии требованиям, установленным Законом РК "О государственной службе". Он занимал свой пост с апреля 2023 года.

Сам Мурат Кинтонов заявил, что не скрывал свою судимость при поступлении на государственную службу. Свое увольнение он связывает с реформами в области физической культуры и спорта в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054629-kostanaytsy-zastupilis-za-uvolennogo-iz-za-sudimosti-eks-glavu-upravleniya-akimata/

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