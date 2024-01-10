"Получал 10%": курьер рассказал, как перевозил деньги для мошенников в Алматы

Житель Жамбылской области устроился в Алматы на работу курьером - правда, перевозить ему нужно было денежные средства, полученные нечестным путем, передает NUR.KZ.

В прошлом году Казахстан всколыхнула волна очередной выдумки телефонных мошенников - злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь их детьми или внуками, и уверяли, что стали виновником ДТП.

Со своих жертв они требовали немалые денежные суммы, чтобы якобы оплатить ущерб пострадавшим. Доверчивые бабушки и дедушки отдавали свои сбережения и лишь потом выясняли, что с родными на самом деле все в порядке.

Как правило, звонки происходят с подменных номеров, которые весьма сложно отследить. Однако есть и еще одно важное звено в этой цепочке - курьеры, забирающие деньги у обманутых граждан и передающие их на неизвестные счета. Один из ранее задержанных полицией молодой человек рассказал свою историю корреспонденту NUR.KZ при содействии ДП Алматы.

Компьютер. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

23-летний Арман (имя изменено - прим. ред.) приехал в Алматы из села Жамбылской области и устроился здесь на работу. Несмотря на имеющееся высшее образование программиста, вакансию по специальности ему найти не удалось.

"Везде опыт требуется, где хорошо платят. Я устроился на работу не по своей профессии, с графиком с 08:00 до 15.00. Хотел заняться чем-то еще, чтобы не тратить попусту время после основной работы, стал искать вакансии курьера. Мне предлагали разные службы доставки, но однажды написали в Telegram с предложением забирать документацию, вещи из точки А и доставлять в точку Б", - говорит молодой человек.

Работу назвали сверхсекретной: о ней не должен был знать никто из окружения Армана, даже друзьям парень не рассказывал, чем занимается. Оплату предложили неплохую - 10% от "прибыли".

"Начал с маленькой суммы - перевез 650 тысяч тенге, от нее получил 10%. Максимальная сумма составляла уже пять тысяч евро. С нее я также забрал свой процент и положил деньги на чужую карту через банкомат", - вспоминает Арман.

Высокая оплата труда его не смущала: для себя он объяснял это секретностью выполняемых заданий, а кроме того, остро стояла необходимость выплачивать кредиты и долги, которые брал на покупку техники - телефонов, Playstation 5. Все деньги он тут же направлял на оплату долгов.

"Обычно деньги передавали старики, бабушки. Когда я первый раз приехал на заказ, то спросил, куда передают деньги. Мне сказали: "Дочь больна, надо ей передать". Я думал, это правда. Был случай, когда мне сказали, что дочь сбила кого-то, человек умирает и надо срочно отправить деньги. Люди были в панике - и потому сразу отдавали деньги. Я тогда не слышал про такой способ обмана, думал, это все серьезно", - говорит Арман.

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Удача недолго улыбалась ему: уже на пятый раз - именно тогда, когда перевозил максимальную сумму - он попал на камеры видеонаблюдения. А вскоре его задержала полиция.

"Я начал думать о том, что это, возможно, нелегально, надо бросить эту работу и найти другую. Стал ходить по собеседованиям, но меня задержали, повели на допрос", - рассказывает парень.

Сейчас Арман имеет статус свидетеля с правом на защиту. Он вернулся в свое село и устроился на работу там: родители больше не хотят отпускать сына в мегаполис, узнав всю ситуацию. Долги и кредиты удалось закрыть.

"Сейчас я живу с другими целями. Не хочу больше попадаться на такие мошенничества, не хочу больше попадаться на такую работу", - заключил Арман.

К слову, деньги от его последней "работы" полицейские смогли вернуть их владелице.

В Департаменте полиции призвали не соглашаться на сомнительные предложения о работе. Стоит помнить, что, выполняя такие обязанности, как передача средств неизвестным лицам, вы оказываете содействие преступникам, которые обманным путем лишают денег пожилых людей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дедушку алматинки Марины обманули злоумышленники, выманив у него 11 тысяч долларов. Пенсионеру звонившие рассказали о ДТП, в которое якобы попала внучка.

Таких случаев было немало - в Астане женщина аналогичным образом отдала мошенникам 16 млн тенге.

Между тем алматинские полицейские выпустили ролик с предупреждением о подобных случаях.