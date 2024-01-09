"Письма счастья": как полицейские Алматы решают, кто из водителей получит штраф

До 10 тысяч видео с нарушениями ПДД просматривают каждый день сотрудники полиции Алматы. Как решается, кто из водителей получит "письмо счастья", узнал корреспондент NUR.KZ.

Превышение скорости, проезд на "красный", нарушение требований знаков и разметки - за соблюдением этих правил дорожного движения следят комплексы "Сергек".

"В настоящее время в городе Алматы функционирует 1341 аппаратно-программный комплекс "Сергек" на 7690 камер, из которых: 465 АПК "Перекресток", 876 АПК линейных участков, а также 21 АПК расположены на въездах и выездах города Алматы.

АПК "Сергек" в основном установлены на аварийно опасных участках города, пешеходных переходах и перекрестках", - рассказал начальник отдела административной практики Елнур Кудретбаев.

Елнур Кудретбаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После того как автомобилист нарушил ПДД, информация о нем и транспортном средстве попадает на стол сотрудников процессингового центра. А вместе с этим - и десятисекундное видео самого нарушения.

Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Здесь сотрудники принимают решение, получит ли автовладелец штраф. Случаи на дороге бывают разные, говорят полицейские. Порой выясняется, что водитель был вынужден нарушить ПДД.

Мади Карибаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Например, когда пропускал машину экстренных служб или было ДТП. Также бывают дорожные работы, к примеру, наносили разметку на дорогу. Или светофор не работал. В таких случаях мы отменяем. В день поступает к нам примерно 10,5 тысяч. С утра до вечера этим здесь занимаемся. С 8 утра до 7 вечера", - рассказывает инспектор отдела административной полиции Мади Карибаев.

Ежедневно десять человек трудятся над тем, чтобы посмотреть все нарушения правил на дорогах Алматы, зафиксированные комплексом "Сергек". В среднем каждый из сотрудников просматривает порядка тысячи видеозаписей нарушений.

Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Основные нарушения ПДД, совершаемые водителями - это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за которое предусмотрено административное взыскание в виде 3 МРП, или 11 076 тенге.

Напоминаем, что на основании статьи 811 КоАП РК законодательством предусмотрена оплата административного штрафа в порядке сокращенного производства в течение 7 суток с 50%-ной скидкой", - говорит Кудретбаев.

Через 7 суток система автоматически переводит сумму штрафа на 100%, после чего физические и юридические лица могут в течение 30 суток оплатить штраф в добровольном порядке.

Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В противном случае административный штраф направляется на принудительное взыскание по месту получения доходов и в палаты частных судебных исполнителей на основании статей 894-896 КоАП РК", - объясняет Елнур Кудретбаев.

Если не оплатить штраф вовремя, частные судебные исполнители могут наложить аресты на имущество и банковские счета. Также должник не сможет совершать операции по транспортным средствам и заменить водительское удостоверение, отмечают полицейские.

Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также сотрудники пояснили, что если водитель не согласен с выписанным ему штрафом, он может обратиться в отдел административной практики. Там помогут разобраться в спорной ситуации и даже написать необходимое заявление.

Ранее полицейские сообщили, что в Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" будут фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.