"Письма счастья": как полицейские Алматы решают, кто из водителей получит штраф
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До 10 тысяч видео с нарушениями ПДД просматривают каждый день сотрудники полиции Алматы. Как решается, кто из водителей получит "письмо счастья", узнал корреспондент NUR.KZ.
Превышение скорости, проезд на "красный", нарушение требований знаков и разметки - за соблюдением этих правил дорожного движения следят комплексы "Сергек".
"В настоящее время в городе Алматы функционирует 1341 аппаратно-программный комплекс "Сергек" на 7690 камер, из которых: 465 АПК "Перекресток", 876 АПК линейных участков, а также 21 АПК расположены на въездах и выездах города Алматы.
АПК "Сергек" в основном установлены на аварийно опасных участках города, пешеходных переходах и перекрестках", - рассказал начальник отдела административной практики Елнур Кудретбаев.
После того как автомобилист нарушил ПДД, информация о нем и транспортном средстве попадает на стол сотрудников процессингового центра. А вместе с этим - и десятисекундное видео самого нарушения.
Здесь сотрудники принимают решение, получит ли автовладелец штраф. Случаи на дороге бывают разные, говорят полицейские. Порой выясняется, что водитель был вынужден нарушить ПДД.
"Например, когда пропускал машину экстренных служб или было ДТП. Также бывают дорожные работы, к примеру, наносили разметку на дорогу. Или светофор не работал. В таких случаях мы отменяем. В день поступает к нам примерно 10,5 тысяч. С утра до вечера этим здесь занимаемся. С 8 утра до 7 вечера", - рассказывает инспектор отдела административной полиции Мади Карибаев.
Ежедневно десять человек трудятся над тем, чтобы посмотреть все нарушения правил на дорогах Алматы, зафиксированные комплексом "Сергек". В среднем каждый из сотрудников просматривает порядка тысячи видеозаписей нарушений.
"Основные нарушения ПДД, совершаемые водителями - это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за которое предусмотрено административное взыскание в виде 3 МРП, или 11 076 тенге.
Напоминаем, что на основании статьи 811 КоАП РК законодательством предусмотрена оплата административного штрафа в порядке сокращенного производства в течение 7 суток с 50%-ной скидкой", - говорит Кудретбаев.
Через 7 суток система автоматически переводит сумму штрафа на 100%, после чего физические и юридические лица могут в течение 30 суток оплатить штраф в добровольном порядке.
"В противном случае административный штраф направляется на принудительное взыскание по месту получения доходов и в палаты частных судебных исполнителей на основании статей 894-896 КоАП РК", - объясняет Елнур Кудретбаев.
Если не оплатить штраф вовремя, частные судебные исполнители могут наложить аресты на имущество и банковские счета. Также должник не сможет совершать операции по транспортным средствам и заменить водительское удостоверение, отмечают полицейские.
Также сотрудники пояснили, что если водитель не согласен с выписанным ему штрафом, он может обратиться в отдел административной практики. Там помогут разобраться в спорной ситуации и даже написать необходимое заявление.
Ранее полицейские сообщили, что в Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" будут фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054524-pisma-schastya-kak-politseyskie-almaty-reshayut-kto-iz-voditeley-poluchit-shtraf/