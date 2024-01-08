"Скорая" в Актюбинской области три дня не принимала вызовы из-за атаки хакеров

Жители Актюбинской области три дня не могли вызвать скорую помощь из-за технического сбоя, вызванного атакой хакеров, передает телеканал "Астана".

Звонки в станцию скорой помощи не поступали в вечернее время с 5 по 7 января.

Обслуживающий станцию провайдер сообщил корреспондента телеканала, что произошел технический сбой. Для продолжения работы диспетчеров "скорой" перебросили на линию службы спасения. Отмечается, что за сутки станция принимает до 1,5 тыс. вызовов.

"На наш запрос, что случилось, отвечают: "Технический сбой". В течение этих дней по 2-2.5-3 часа такие сбои были. Нам приходилось работать со службой 112, мы направили туда своих диспетчеров, и все вызовы они принимали через службу 112 и чат 109", – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Марат Жанкулов.

Выяснилось, что линия 103 подверглась хакерской атаке. Представитель компании-провайдера заявил, что система полностью восстановлена. При этом "скорую" они обслуживают с прошлого года, однако, их контракт истекает уже через неделю, и линию 103 будет обслуживать другая компания.

"Причина сбоя была в том, что статический IP – адрес, выделенный для службы 103, был блокирован внешними DDoS-атаками, сейчас это выявляется. На данный момент поменяли все телекоммуникационное оборудование, поменяли внешние IP – адреса, полностью систему обновили и на данный момент риска. Что этот инцидент повторится, нет", – рассказал представитель компании–провайдера Канат Сырлыбаев.