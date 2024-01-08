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Необычный бизнес создал житель области Жетісу (видео)

Опубликовано:

Производство сахарного сиропа
Производство. Фото: 24.kz

Уникальный бизнес построил житель области Жетісу Олжас Найзабеков. Из сахарной свеклы он производит сироп для кондитеров, а также корм для медоносных пчел и цыплят, передает 24.kz.

Свой необычный проект предприниматель из области Жетісу смог реализовать за счет увеличения полей, засеваемых свеклой, и высокого спроса на продукцию.

Олжас Найзабеков из двух комнат оборудовал производственное помещение. Он разместил здесь всю необходимую ему технику. В одном месте сахарная свекла измельчается, в другом - непрерывно варится в течение 10 часов. Так получают сироп. Помимо основной, здесь производят еще 4 вида продукции.

"Наш натуральный сироп - кондитерам, второе - наш квас, третье - наш натуральный напиток, а четвертое - корм для пчел и кур", - пояснил Олжас Найзабеков.

После переработки одной тонны сахарной свеклы получается 270 килограммов сиропа. Сейчас он проходит специальную экспертизу, получает сертификат, подтверждающий качество.

"На данный момент первичные соглашения с кондитерскими компаниями есть. Мы готовим документацию сейчас для реализации этого продукта. Чтобы продавать, нам нужно сначала документацию получить. А клиентура у нас уже есть", - рассказал предприниматель Ербол Рахатов.

Полей свеклы в регионе становится все больше. Поэтому бизнесмены собираются увеличить свое производство, получив льготный кредит через программу "Ауыл аманаты". В прошлом году в этом проекте поучаствовали более 500 человек. Все они открыли собственный бизнес.

Ранее в Казахстане предложили использовать австралийский метод овцеводства, так как прежние способы разведения демонстрировали низкую эффективность. Отмечалось, что это позволило бы более эффективно использовать пастбища и включило бы в себя различные технологические инновации.

Кроме того, сообщалось, как открыть ИП в Казахстане. Благодаря возможностям интернета сделать это можно буквально за 5 минут. Но, чтобы процедура действительно прошла быстро и без проблем, следует знать ее особенности в РК.

Важно помнить о том, как можно начать свой бизнес и развить его с поддержкой государства. Национальный проект по развитию предпринимательства был запущен Министерством труда и социальной защиты населения. Он содержит в себе те инструменты, которые могут не только помочь открыть свой бизнес, но и масштабировать его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054343-neobychnyy-biznes-sozdal-zhitel-oblasti-zhetisu-video/

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