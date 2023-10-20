Разводить овец по австралийскому методу предложили в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане предложили использовать австралийский метод овцеводства, так как прежние способы разведения демонстрируют низкую эффективность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
На площадке НПП "Атамекен" зампремьер-министра Серику Жумангарину презентовали перспективы развития овцеводства в стране.
По информации на сайте пресс-службы правительства, Казахстан находится на 16 месте в мировом рейтинге производителей баранины с долей 1,2% (155,4 тыс. тонн в год).
При этом численность поголовья овец в стране начала расти с 2018 года. Но, если сравнивать данный показатель с 1990 годом, то это всего лишь чуть более половины поголовья тех лет.
Овцеводством преимущественно занимаются на юге (58,9%), а основной экспорт казахстанской баранины приходится на:
- Узбекистан 78,6%;
- ОАЭ — 18,9%;
- Кувейт — 2,1%.
Регионами-лидерами по экспорту являются Туркестанская область, на долю которой приходится 79,2%, Жамбылская область – 8,8%, Алматы – 4,5%.
Перспективными рынками для поставок являются Китай и страны Персидского залива. Однако отмечается, что стоимость экспортной казахстанской баранины, несмотря на премиальное качество, проигрывает в цене другим производителям.
Кроме того, учитывая низкую эффективность использования прежних методов разведения овец, рассматривается возможность применения австралийского метода овцеводства. Данный метод позволяет более эффективно использовать пастбища, включает технологические инновации, генетику и породное преобразование, ветеринарный уход и другие инновации.
Добавим, согласно информации на сайте Бюро нацстатистики, по состоянию на 1 сентября 2023 года, овцы числились по Казахстану в:
- хозяйствах населения – 43,8% от всего количества;
- крестьянских или фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 50,6%;
- сельскохозяйственных предприятиях – 5,6%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2041960-razvodit-ovets-po-avstraliyskomu-metodu-predlozhili-v-kazahstane/