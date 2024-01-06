"Протащил на капоте 200 метров": бизнесмен в Астане сбежал от требовавших зарплату рабочих

В Астане бизнесмен сбежал от строителей, которые требовали у него зарплату. При попытке получить деньги один из мужчин едва не попал в больницу, передает телеканал КТК.

Накануне несколько десятков строителей собрались у офиса, как они утверждают, своих бывших нанимателей. Но те, с кем они хотели поговорить, тут же решили куда-то уехать. Прямо через стоящих перед ними людей.

Одному из рабочих даже пришлось составить компанию спешно покинувшему место предпринимателю, но не в салоне авто, а верхом на капоте.

"Мы пытались с ними поговорить, но они не останавливались. Один из них поехал на меня и протащил на капоте 200 метров. Еще и переехал мне ногу. Он и не собирался останавливаться, я сам отпустил руки. Буду писать заявление в полицию", - говорит Рауан Умирханов.

Как отмечает телеканал, второй менее решительный бизнесмен оказался в окружении возмущенных строителей совсем один. Однако разговоров с людьми и журналистами он избегал, наматывая круги вокруг своей машины.

По словам рабочих, бригаде из нескольких десятков человек не доплатили около 30 млн тенге. Причем с того времени прошел уже не один год. При этом строители признаются, что трудились без каких-либо договоров и контрактов - на чистом доверии к субподрядчику, который их нанял на монтажные работы и в начале платил деньги.

Бригадир Арман Рахманов рассказал, что они устанавливали оконные системы и витражи. Выплатить деньги за работу обещают уже два года.

"В суд пробовал, но у меня никакого договора нет, и там госпошлину платить. У нас выхода не было", - поделился мужчина.

Рабочие говорят, что застройщик выплатил всем подрядным и субподрядным организациям обещанные деньги. Но те, кто оказался в самом низу сложно запутанной системы, вновь остались без части заработанного. А один из них еще и едва не угодил в больницу.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы около 100 экс-сотрудников компании, с которой акимат разорвал договор, не могут несколько месяцев добиться выплаты своих зарплат. Общая сумма превысила 18 млн тенге.

Чтобы получить деньги, бывшие работники собрались около здания подрядчика, но войти внутрь им помешал замок на заборе, хотя внутри находились люди. Тогда некоторые из них перелезли через него и долго стучались в дверь. Но попасть внутрь им так и не удалось.

Также сообщалось, что в преддверии 2024 года сотрудники службы клининга столичного аэропорта устроили собрание, на котором потребовали выплаты новогодней премии.

В воздушной гавани пояснили, что работники по найму оказывали свои услуги на основании гражданско-правового договора, которым не предусмотрена выплата дополнительных вознаграждений в виде премий. Однако всем сотрудникам полностью выплатили зарплату за декабрь.