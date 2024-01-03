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Где можно бесплатно покататься на коньках в Алматы, рассказали в акимате

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Человек надевает ледовые коньки
Коньки. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Алматы сейчас функционирует восемь бесплатных ледовых катков, а еще четыре планируют открыть в течение месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщили представители акимата, 12 бесплатных катков будут доступны всем жителям и гостям Алматы. На сегодняшний день в городе уже открыты восемь катков, еще четыре станут доступны в течение января.

Список бесплатных катков в Алматы
Список бесплатных катков в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

"В связи с теплыми погодными условиями открытие катков будет проводиться по мере готовности льда. Вход бесплатный. Взять коньки напрокат можно на месте – стоимость двух часов аренды составляет 1000 тенге. Со своими коньками катание полностью бесплатное", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные, а сами катки работают круглосуточно.

Напомним также, что с середины ноября открыт сезон катаний на высокогорном катке "Медеу". Ранее мы рассказывали, сколько стоит входной билет и где его можно приобрести.

При этом с 1 июня 2022 года "Медеу" начал работу в новом формате – кататься на коньках на крытом ледовом катке можно было летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053802-gde-mozhno-besplatno-pokatatsya-na-konkah-v-almaty-rasskazali-v-akimate/

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