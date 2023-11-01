Когда начнется зимний сезон ледовых катаний на "Медеу"

Сезон ледовых катаний на алматинском "Медеу" откроется 15 ноября. Подготовительные мероприятия на катке уже на стадии завершения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ВСК.

Как сообщили представители высокогорного катка в Instagram-профиле, официальное открытие сезона ледовых катаний на "Медеу" состоится 15 ноября.

Организаторы на данный момент готовятся к открытию – на объекте завершаются подготовительные работы, начата заливка льда.

Отметим, что с 1 июня 2022 года "Медеу" начал работу в новом формате – кататься на коньках на крытом ледовом катке можно было летом.

Высокогорный спортивный комплекс "Медеу", по информации на его официальном сайте, расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря. Является самым высокогорным из действующих открытых стадионов, а также самым посещаемым спортивным комплексом в Казахстане.

Бесплатный вход доступен детям в возрасте до 6 лет, пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ, а также боевых действий в Афганистане, лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям из многодетных семей до 18 лет, воспитанникам детских домов.