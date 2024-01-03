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Эзотерика
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Зоопарк Алматы обратился с необычной просьбой к горожанам

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Елки
Елки. Иллюстративное фото: pexels.com

Зоопарк Алматы обратился к жителям мегаполиса и объявил об акции по приему живых елок, которые послужат для обогащения среды в вольерах, передает NUR.KZ со ссылкой на их администрацию.

В зоопарке сообщили, что елки будут размещены в вольерах оленей, яков, ланей и харзы (желтогрудая куница).

"Животные всегда интересуются новыми объектами на своей территории. Могут лазать, прыгать по ним, ободрать кору, таскать по вольеру, принюхиваться к новому для себя запаху. Все это разнообразит жизнь наших питомцев", – говорится в публикации.

Отмечается, что принимаются елки в хорошем состоянии: не высохшие, без плесени, не осыпавшиеся.

"Не выбрасывайте елку: принесите ее в зоопарк! Прием осуществляется на служебном входе Алматинского зоологического парка (улица Орманова, 64). Принимаем только елки в хорошем состоянии (не высохшие, без плесени, не осыпавшиеся)", – добавили в зоопарке.

По информации на сайте управления культуры города, алматинский зоопарк – старейший зоопарк Казахстана, основанный в 1937 году.

Основная и главная цель зоопарка – сохранение и воспроизводство в искусственных условиях генофонда диких животных (особенно редких и исчезающих видов) казахстанской и мировой фауны, а также пропаганда естественно-научных знаний среди школьников и студентов, населения и гостей города.

Алматинский зоопарк является членом многих авторитетных организаций, объединяющих многие зоопарки мира: ЕАРАЗА (Евро-Азиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов) – с 1994 года, EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) – с 2017 года (кандидат в члены), SEAZA (Юго-Восточная азиатская ассоциация зоопарков и аквариумов) и WAZA (Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов) – с 2003 года. Кроме этого, Алматинский зоопарк является членом Международной ассоциации просвещения и образования (IZE), Международной системы идентификации видов (ISIS).

Все животные коллекции зоопарка распределены по 7 секциям (отделам): "Аквариум", "Экзотариум", "Экзотические птицы", "Хищные птицы", "Приматы", "Хищные млекопитающие" и "Копытные".

Напомним, в середине декабря МВД призвало казахстанцев сообщать о незаконной вырубке ели, также ведомство напомнило о штрафах за нарушение природоохранного законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053775-k-almatintsam-obratilis-s-neobychnoy-prosboy/

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