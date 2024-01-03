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Няню уволили из детского сада из-за ожогов у ребенка в Актау

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Дети рисуют, сидя за столом
Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заведующая детского сада в Актау, где ребенок получил ожоги во время гигиенических процедур, прокомментировала инцидент, передает местное издание Lada.kz.

Как сообщает издание, ребенок, по словам руководства дошкольного учреждения в Актау, пострадал из-за смены температуры воды во время гигиенических процедур.

"Медсестра и воспитатель сразу оказали неотложную медицинскую помощь, моментально связались с родителем и подробно сообщили о ситуации. В моменте у ребенка были только покраснения, самочувствие было удовлетворительным. Однако через час появились волдыри.

Мы глубоко сожалеем, признаем нашу ошибку и несем полную ответственность за данный инцидент. Также готовы предоставить любую дополнительную информацию и оказать помощь и содействии, которые могут понадобиться родителям в ходе лечения ребенка. Руководство детского сада готово возместить все расходы на лечение ребенка", - рассказала заведующая.

Няня, которая проводила гигиенические процедуры с ребенком в тот день, по словам заведующей, была уволена.

"Ее действия остаются неоправданными. В дальнейшем мы примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Еще раз приносим глубочайшие извинения за произошедшее родителям ребенка", - добавила заведующая.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что двухлетняя девочка получила ожоги второй степени в частном детсаду в Актау. Сообщается, что девочка получила ожог 7% тела. Ей 2 года и 3 месяца. По словам матери, травму ее ребенку нанесли в детском саду при подмывании 26 декабря. Родители написали заявление в полицию.

Напомним, в середине октября стало известно, что трехлетняя девочка ошпарилась бульоном в детсаду в Уральске. Она попала в реанимацию.

При этом на прошлой неделе родители воспитанников одного из детсадов Караганды заявили о том, что после посещения дошкольного учреждения у детей появились синяки.

Также в январе этого года мы писали о том, что троих воспитателей уволили в Астане после жалоб на грубое обращение с детьми.

А в июле сообщалось, что двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053620-rebenok-poluchil-ozhogi-nyanyu-uvolili-iz-detsada-posle-intsidenta-v-aktau/

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