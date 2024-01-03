Многокилометровая пробка до Медеу возмутила алматинцев (видео)

В Алматы очевидцы сняли многокилометровую пробку, которая тянется из города по дороге на Медеу. По их словам, чтобы добраться до Шымбулака, пришлось потратить полдня, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-сообществе kris_p_almata. На опубликованных кадрах видно, что по дороге в сторону Медеу в пробке стоят десятки машин.

"Люди часами добираются до Медео и Шымбулака, еще там пару часов в очереди теряешь, в итоге – полдня", – пожаловались авторы поста.

В комментариях пользователи возмутились сложившейся ситуацией, а некоторые заявили, что рады тому, что не поехали в горы.

"Ну и терпение у людей, давно развернулась бы и уехала", "Хорошо что передумали ехать семьей. Лучше дома набрать вкусняшки и завалиться перед телевизором", "Сто машин и один автобус, и так три раза", "Спасибо, что не подумал поехать на Медеу", "Не полдня, а целый день", – написали они.

При этом в сториз в официальном Instagram-аккаунте горнолыжного курорта Шымбулак также предупреждали, что по дороге до базовой станции "Медеу" наблюдается большой поток машин, и попросили учитывать время, затраченное на дорогу.

Сториз с предупреждением о пробках. Скриншот: instagram.com/shymbulakmountainresort

Напомним также, что 1 января, в соцсетях распространились видео с толпой людей, желающих отдохнуть на горном курорте Шымбулак. Представители курорта отмечали, что период до и после Нового года традиционно является пиком сезона на Шымбулаке.