Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Многокилометровая пробка до Медеу возмутила алматинцев (видео)

Опубликовано:

Пробка по дороге на Медеу в Алматы
Пробка по дороге на Медеу в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

В Алматы очевидцы сняли многокилометровую пробку, которая тянется из города по дороге на Медеу. По их словам, чтобы добраться до Шымбулака, пришлось потратить полдня, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-сообществе kris_p_almata. На опубликованных кадрах видно, что по дороге в сторону Медеу в пробке стоят десятки машин.

"Люди часами добираются до Медео и Шымбулака, еще там пару часов в очереди теряешь, в итоге – полдня", – пожаловались авторы поста.

В комментариях пользователи возмутились сложившейся ситуацией, а некоторые заявили, что рады тому, что не поехали в горы.

"Ну и терпение у людей, давно развернулась бы и уехала", "Хорошо что передумали ехать семьей. Лучше дома набрать вкусняшки и завалиться перед телевизором", "Сто машин и один автобус, и так три раза", "Спасибо, что не подумал поехать на Медеу", "Не полдня, а целый день", – написали они.

При этом в сториз в официальном Instagram-аккаунте горнолыжного курорта Шымбулак также предупреждали, что по дороге до базовой станции "Медеу" наблюдается большой поток машин, и попросили учитывать время, затраченное на дорогу.

Сториз с предупреждением о пробках
Сториз с предупреждением о пробках. Скриншот: instagram.com/shymbulakmountainresort

Напомним также, что 1 января, в соцсетях распространились видео с толпой людей, желающих отдохнуть на горном курорте Шымбулак. Представители курорта отмечали, что период до и после Нового года традиционно является пиком сезона на Шымбулаке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053612-mnogokilometrovaya-probka-do-medeu-vozmutila-almatintsev-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.